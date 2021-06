Un nouveau tronçon de l'autoroute 85 est ouvert

Cette nouvelle voie double, de 11 kilomètres, est située dans le secteur de Saint-Antonin. Elle permet pour l’instant la circulation à double sens durant les travaux de finalisation de l'autre voie, qui sera destinée à la circulation vers le sud.

La voie de l'autoroute 85 en direction sud est toujours en construction. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Il s’agit d’un des segments de la troisième phase des travaux qui visent la conversion de la route 185 en autoroute à quatre voies, nommée en l'honneur de l'ancien ministre libéral Claude Béchard.

Les travaux se poursuivent

D'ici l'automne, la circulation se fera à contresens dans ce secteur.

L'ouverture des deux autres voies, en direction sud, se fera d'ici la fin de l'année.

Le ministère des Transports ( MTQministère des Transports du Québec ) n'a d'autres choix que de diviser la construction des 40 kilomètres à faire entre Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Antonin en segments, afin de cibler certains secteurs plus problématiques en premier et de réduire l'impact sur la circulation sur la route 185.

Les travaux se poursuivent avec environ 450 personnes sur le chantier. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

On n'est pas à Québec ou à Montréal, mais c'est quand même la Transcanadienne ou il y a un fort débit de circulation et de nombreux poids lourds. Donc la mise en service que vous voyez aujourd'hui, c'est pour nous permettre de finaliser l'autre chaussée compte tenu de la circulation qu'il y a sur la 185 explique Simon Lavoie, gestionnaire du projet pour le MTQministère des Transports du Québec .

Près de 450 personnes travaillent sur ce chantier cette année. Selon les prévisions du ministère, sept autres kilomètres devraient être accessibles aux automobilistes cet hiver.

Un projet très attendu

L'ouverture du nouveau tronçon de l'autoroute 85 mardi après-midi est le point culminant de plus de deux ans et demi de travaux dans le secteur, ce qui incite le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, à souligner l’importance de la nouvelle.

La mobilité sur un territoire aussi vaste que le nôtre c'est fondamental et la mobilité qui se fait de façon sécuritaire. C'est ce qu'on s'offre comme citoyens et pour moi c'est une très très bonne nouvelle et c'est une belle journée aujourd'hui , a-t-il affirmé.

Au total, l'ensemble des travaux de cette phase de construction de l'autoroute Claude-Béchard est évalué à 947 millions de dollars. Selon les responsables du ministère, le budget alloué par Québec et Ottawa en 2015 pour ces travaux sera respecté.

250 expropriations

Pendant que les travaux se poursuivent, les dirigeants du MTQministère des Transports du Québec continuent à procéder aux expropriations nécessaires à la construction de l'autoroute, un processus qui dure depuis de nombreuses années.

La construction de l'autoroute 185 a nécessité 250 expropriations. Photo : Radio-Canada

À l’heure actuelle, 211 des 250 dossiers d'acquisition ou d'expropriations sont complétés.

S'il n'y a pas de retard, l'ensemble du projet sera terminé en 2026, affirme le MTQministère des Transports du Québec .

Avec les informations de Patrick Bergeron