Ouvert ou fermé en Outaouais pendant la Saint-Jean?

Les heures d'ouverture de bon nombre de commerces et de services sont modifiées en raison de la fête nationale du Québec. Certains services ne sont pas offerts ce jeudi 24 juin.

Encore une fois cette année, les festivités de la Saint-Jean-Baptiste sont à saveur particulière dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Pour sa 45e mouture, l’Outaouais en Fête se transforme et devient L’Hôte St-Jean, une programmation en majorité virtuelle regroupant notamment les prestations de Boom Desjardins, 2Frères et Bleu Jeans Bleu entre le 23 et le 28 juin.

L’Hôte St-Jean offre une programmation hybride regroupant notamment les prestations de Boom Desjardins, 2Frères et Bleu Jeans Bleu entre le 23 et le 28 juin. Photo : Radio-Canada / Photos : Facebook/2Frères / Pierre Manning, shootstudio.ca / Facebook/Boom Desjardins / Ray Cotesaintandré

La Ville de Gatineau rappelle l'importance du respect des consignes sanitaires de la Santé publique lors des activités afin de limiter la propagation du virus.

Pour ce qui est des services, en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses installations municipales demeurent fermées.

Tous les centres de services et la Maison du citoyen et les lieux de diffusion sont fermés. Le centre d'appels non urgents 311 sera offert sans interruption.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ailleurs à Gatineau, tous les règlements et toutes les restrictions en matière de stationnement sont en vigueur.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le service de la Société de transport de l'Outaouais ( STOSociété de transport de l'Outaouais ) sera modifié jeudi pour refléter l’horaire du samedi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les Galeries de Hull, les Galeries Aylmer et les Promenades Gatineau sont fermées jeudi.

À Gatineau, la majorité des établissements d'alimentation de grande surface sont fermés le 24 juin. De petites épiceries pourraient toutefois être ouvertes.

La plupart des pharmacies demeurent ouvertes.

Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) sont fermées jeudi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les bibliothèques municipales de Gatineau sont fermées jeudi. Il est cependant possible de renouveler ses emprunts par Internet.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La cueillette des ordures, du recyclage et des matières compostables est maintenue à Gatineau le 24 juin.

Les écocentres situés sur la rue Pierre-Ménard et sur le boulevard de la Carrière sont tous les deux fermés jeudi.

Le centre de transbordement, situé au 860, boulevard de la Carrière, sera ouvert de 7 h à 17 h 30 le jeudi 24 juin 2021.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les centres de plein air, les piscines et les aires de jeux d'eau sont ouverts pour les familles qui cherchent à s'amuser et se rafraîchir.

Les services fédéraux, comme les bureaux de poste et Passeport Canada, sont fermés.

Les centres de vaccination contre la COVID-19 demeurent ouvertes sur tout le territoire, a confirmé le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Outaouais.

Le Vaccibus sera aux endroits suivants :