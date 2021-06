Pensionnats pour autochtones : Cap-Pelé annule ses célébrations de la fête du Canada

Il s’agirait de la première municipalité au Nouveau-Brunswick à faire ce genre d’annonce. Des appels à cet effet ont été lancés ailleurs au pays sur les médias sociaux, accompagnés du mot cliquable #CancelCanadaDay.

Dans une publication Facebook, le village a indiqué avoir pris cette décision à la lumière « des récentes découvertes dans les pensionnats autochtones dans l’Ouest canadien ».

Bien que les Canadiens aient beaucoup de raisons d’être fiers et de célébrer, nous pensons que cette année il est plus important que jamais de s’éduquer et réfléchir sur les périodes plus sombres dans l’histoire de notre pays. Au cours des années, nous avons fait du progrès, mais encore aujourd’hui, les peuples autochtones font face à des injustices systémiques , peut-on lire.

Une décision facile

Le maire Serge Léger explique que la décision a été prise à l’unanimité au conseil municipal.

Serge Léger, maire de Cap-Pelé, explique qu'il n'y a pas eu d'opposition à l'annulation des festivités du 1er juillet à la table du conseil municipal. Photo : Radio-Canada

Ce n’était pas une décision difficile après tout. Quand on regarde le gros portrait, les autochtones ont toujours été là pour les Acadiens et le respect de tout le monde. [...] Je me sens confiant que c’est la bonne décision au bon moment , explique le maire.

Si les célébrations avaient eu lieu, elles auraient été modestes, mentionne M. Léger, en raison de la COVID-19. Mais une plus grande fête n’aurait pas été plus difficile à annuler, assure-t-il.

Il indique qu’au lieu d’une coupe de gâteau et d’une petite fête, une minute de silence sera observée le 1er juillet. Il espère que ce geste aidera à provoquer une discussion au sujet de l’histoire canadienne et autochtone.

Pour Cap-Pelé, c’est un petit geste qu’on peut faire. Si ça change les manières d’une personne, c’est quelque chose qu’on aura fait.

Des réactions positives

Il ajoute que la réaction des citoyens à cette décision est positive et qu’une certaine compréhension s’est installée dans la communauté.

D’ailleurs, à Cap-Pelé, des personnes interrogées ont indiqué être d’accord avec la décision du conseil.

Mélanie Léger est d’origine autochtone et appuie sans hésiter le geste.

Il y a des plus grosses choses qui se passent , pense-t-elle.

C’est une belle marque, c’est une bonne idée. C’est important de parler de ces enfants-là , renchérit Lydia Cormier.

C’est dommage un peu, mais en même temps c’est une belle marque de respect, ce qui s’est passé c’est quand même terrible. Je suis partagé, mais je comprends leur décision , indique Diane Richard, qui espère que l’histoire ne sera pas oubliée une fois la poussière du scandale retombée.

Le maire Serge Léger espère que d’autres municipalités suivront l’exemple de Cap-Pelé. Il espère ramener les célébrations de la fête du Canada l’année prochaine.

