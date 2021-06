Le DG des élections de T.-N.-L. nie toutes allégations d’irrégularités

L’avocat de Bruce Chaulk affirme que malgré l’annulation du vote en personne et la prolongation du vote par correspondance, son client a respecté la loi électorale en tout temps lors du scrutin dans Saint-Jean-Est-Quidi Vidi.

[M. Chaulk] s'est toujours conformé à ses devoirs légaux et a fait preuve d’équité et d’impartialité durant les élections générales de 2021, et a toujours agi de bonne foi, et nie toutes allégations de mauvaise foi.

Une citation de :Me Andrew Fitzgerald, avocat de Bruce Chaulk