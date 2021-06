COVID-19 : 296 nouveaux cas en Ontario sur fond de rattrapage de données

Le ministère de la Santé indique que les quelque 80 infections figurent au bilan de Toronto mardi, mais remontent à 2020. Les autorités n'ont pas donné d'explication.

La Ville Reine rapporte ainsi 123 cas de COVID-19, suivie de la région de Waterloo (+61), York (+37) et Peel (+20).

La santé publique déplore par ailleurs 60 décès de plus mardi, mais ajoute que 54 de ces morts ont eu lieu au cours des derniers mois. Le bilan anormalement élevé est donc lié au rattrapage de données.

Le nombre moyen de nouvelles infections par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 334, comparativement à 479 il y a une semaine.

Vaccination

Un peu plus de 199 500 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées lundi. Il s'agit d'un sommet pour ce jour de la semaine.

Toronto a dépassé le seuil des 3 millions de doses injectées depuis la mi-décembre. Plus de 75 % des Torontois ont reçu au moins une dose et plus de 30 %, les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Environ 76 % des adultes en Ontario ont reçu au moins une dose de vaccin. La santé publique continue à inciter le public à avoir deux doses pour mieux se protéger contre le variant Delta, qui est plus contagieux.

Alors que les centres d'immunisation de la province utilisent de plus en plus le vaccin de Moderna en raison de retards de livraison de Pfizer, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, assure que les deux vaccins sont sécuritaires et interchangeables.

Hospitalisations

Il y a 73 hospitalisations de plus mardi, pour un total de 334.

En revanche, le nombre de patients aux soins intensifs continue de diminuer, se chiffrant à 314 (-9).

Le nombre de patients sous respirateur est inchangé (202).

Il y a 442 nouvelles guérisons.

Dépistage

Moins de 16 800 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1,6 %.