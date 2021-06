L'éditorialiste Martin Francoeur pense à faire le saut en politique

Il a confirmé, au micro de Marie-Claude Julien mardi, qu’il était actuellement en réflexion à ce sujet, après avoir été approché par le parti.

Je ne sais pas si je le souhaite encore, mais c’est dans l’air, a-t-il indiqué. Être sollicité c’est toujours flatteur parce que quelqu’un estime qu’on a peut-être les compétences ou les attitudes pour jouer un rôle politique et ça, inévitablement, ça provoque une réflexion .

Martin Francoeur précise qu’il entreprend avant tout une démarche très personnelle afin de voir si ce rôle lui conviendrait. Il devra aussi en discuter avec sa famille et ses proches.

À écouter : Martin Francoeur en entrevue à Toujours le matin

D’un engagement médiatique à politique ?

Sur le plan professionnel, j'ai la chance d’exercer un métier qui me rend parfaitement heureux, explique celui qui fait carrière dans les médias depuis 27 ans. C’est un grand privilège de pouvoir commenter l’actualité régionale et on dirait qu’il y a des gens dans les instances politiques qui voient la valeur de ça .

Martin Francoeur ajoute qu’il ressent l’envie de continuer à s’engager dans sa communauté. Sa réflexion servira à établir si cet engagement peut se transformer en implication politique.

Le journaliste indique toutefois qu’il doit faire preuve de respect envers ses lecteurs, mais aussi son employeur durant ce processus.

À la base, je suis journaliste au Nouvelliste, je ne peux pas à ce moment-ci pousser plus loin ma réflexion et aller tâter le terrain, aller tâter les appuis potentiels, je n’en suis pas là dans ma démarche , affirme-t-il.

Le fait de ne pas savoir encore quand auront lieu les prochaines élections fédérales est également un enjeu, indique Martin Francoeur qui précise qu’il ne peut pas s’absenter de son travail pendant des mois en attente d’une éventuelle campagne électorale.

Du côté du Nouvelliste, son directeur général et rédacteur en chef, Stephan Frappier, confirme que Martin Francoeur sera dégagé de ses fonctions d'éditorialiste jusqu'à nouvel ordre.

Le rédacteur en chef, qui doit s'entretenir avec l'éditorialiste dans le courant de la journée affirme, qu'il est difficile de faire le travail de commentateur dans un média après avoir affiché ses couleurs politiques par souci de transparence, d'équité et pour éviter qu'il y ait apparence de conflit d'intérêts.

Martin Francoeur met aussi fin à sa collaboration à l’émission Toujours le matin.