Le monde du soccer à l'Île-du-Prince-Édouard secoué après des allégations de racisme

Un joueur d’âge mineur aurait proféré des propos racistes à l’encontre d’un adversaire à la fin d’une partie il y a environ deux semaines. Les allégations font l'objet d'une enquête.

Mais cette plainte ne serait pas un incident isolée, selon des témoignages recueillis par Radio-Canada.

Âgé de 19 ans, Samuel Mackenzie Lowe est fils d’un père afro-américain et d’une mère d’origine libanaise.

Entendre des insultes sur la couleur de sa peau est devenu quelque chose de régulier tout au long de ses huit années de soccer à l’île.

À cause de problèmes de santé, Samuel Mackenzie Lowe ne joue plus au soccer, mais il soutient avoir été témoin de commentaires racistes.

Cela [les insultes racistes] arrivait une fois par année, il y en avait toujours, et parfois ça venait du même joueur , se souvient-il.

Selon lui, il s’est fait appeler à plusieurs reprises par le mot commençant par la lettre n , durant les matchs.

Il y a eu un joueur de l’autre équipe, si je peux utiliser ce mot, qui m’appelé "nègre". […] Il y a eu une collision sur le terrain, et l’autre joueur n’avait pas aimé qu’il ait perdu [le ballon] et normalement, les mots qui venaient après, c’était "stupide nègre".

Ces comportements racistes n’ont jamais été sanctionnés, faute de preuves, affirme-t-il.

Samuel Mackenzie Lowe explique qu'au moment des incidents, les arbitres ont affirmé ne pas avoir entendu les échanges verbaux. Sans leurs témoignages, il est difficile de faire aboutir des plaintes, explique le jeune joueur.

Il ajoute que les conversations sur le racisme étaient rares au sein des équipes pour lesquelles il a joué.

Pour lui, le traitement donné aux comportements racistes dépend de la volonté de l’entraîneur à parler du problème.

Il y avait des coachs qui me défendaient quand il y avait des incidents sur le terrain, mais il y avait aussi d’autres qui n’ont jamais parlé de ces choses , déplore-t-il.

Pour Christian Ndayegamiye, un joueur de soccer noir âgé de 17 ans, le sujet du racisme n’a jamais été un tabou dans les équipes pour lesquelles il a joué.

Étant le seul Noir dans une équipe, ce n’était pas des conversations pour l’équipe en entier, mais on nous disait que si on entendait des mots comme ça, c’est mieux de le rapporter à l’arbitre et l’entraîneur et de ne pas répondre à des choses comme ça.

Une citation de :Christian Ndayegamiye, joueur à l’équipe de PEI FC