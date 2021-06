Des records de froid lors du solstice d’été en Saskatchewan

Selon Environnement et Changement climatique Canada, la température pour chacune des régions, dont Mankota, Regina, Saskatoon et Rosetown, était près du point de congélation ou en dessous.

Un front froid des Territoires du Nord-Ouest a provoqué une alerte de gel au sol dans la province.

À cette période de l’année, le gel représente un risque pour les cultures et les jardins des Saskatchewanais. De nombreuses personnes ont dû couvrir et protéger leurs champs et leurs jardins.

Dans la communauté d’Edenwold, à 45 minutes au nord-est de Regina, des plants de pommes de terre auraient été ravagés par ce froid inattendu.

L’ancienne présidente de Grow Regina Community Gardens, Yvette Crane, n’a pas eu connaissance de dommages importants.

Nous sommes assez chanceux , a-t-elle déclaré.

En Saskatchewan, la température nocturne est généralement de 10 degrés à cette période de l'année.

Avec les informations de Fiona Odlum