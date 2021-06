Janette Bertrand : « C’est la pandémie qui m’a réveillée sur le sort des vieux »

À 96 ans, Janette Bertrand est engagée dans un nouveau combat, contre l'âgisme cette fois. En créant un sondage, publié il y a quelques jours, elle a voulu mieux comprendre la réalité des personnes âgées après plus d’un an de pandémie et connaître les attentes de ces personnes oubliées par la société, à ses yeux.

Ma grande carrière, c’est de vouloir l’égalité entre les humains. Là, je demande aussi l’égalité pour les personnes âgées, car elle n’existe pas du tout, affirme-t-elle, en entrevue.

On ne demande jamais aux aînés leur opinion, on les met de côté, ajoute-t-elle. On donne peu d’importance aux personnes âgées. Moi, je veux qu’elles soient importantes.

Un sondage rédigé par Janette Bertrand

C’est pour connaître leur ressenti que Janette Bertrand a collaboré avec la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, la Fondation Institut de gériatrie de Montréal et l’Institut Crop afin de sonder 1010 personnes du Québec âgées de 65 ans et plus.

Les résultats mettent en évidence l’importance pour cette catégorie de la population de conserver son autonomie. En effet, la perte d'autonomie constitue une crainte pour 86 % des répondants et répondantes.

Ce qui m’a surprise, c’est que les personnes âgées ont tellement peu d’attentes. Leur bonheur se résume à pouvoir être autonomes et à continuer de vivre chez elles , explique l’autrice.

Côté famille, la plus grande attente [pour 82 % des personnes interrogées] est que leurs enfants soient heureux, c’est de l’altruisme à 100 %, indique Janette Bertrand.

Entrevue avec Janette Bertrand Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

De Patrice Roy au sondage

C’est une entrevue accordée en mars dernier par Janette Bertrand à Patrice Roy pour le Téléjournal Montréal qui a servi de point de départ à cette nouvelle action en faveur des personnes âgées.

Patrice Roy m’a demandé : "Que veulent les personnes âgées?" J’ai répondu : "Personne ne leur demande, il faudrait le leur demander" , raconte-t-elle. Elle a donc écrit les questions du sondage.

Avant cela, Janette Bertrand avait donné, l’an dernier, des ateliers d’écriture pour aider les plus anciens et anciennes à rédiger leurs mémoires. Cette initiative, baptisée Écrire sa vie, a poussé environ 1000 personnes à prendre la plume.

La lecture de tous ces récits de vie a accentué la prise de conscience de Janette Bertrand.

Je me suis rendu compte que les personnes âgées ne sont pas des caves, elles ne sont pas sottes. Au contraire, elles ont l’expérience, ce qui, hélas, n’est pas valorisé dans notre société de consommation.

La pandémie est également venue renforcer sa volonté d’agir. Elle m’a mis sous le nez que les personnes âgées étaient négligées. Je n’aurais peut-être pas fait le sondage si on n’avait pas vu des horreurs dans les CHSLD.

Antisexiste et antiâgiste

C’est ainsi qu’en plus de poursuivre sa lutte féministe, Janette Bertrand bataillle désormais aussi contre l’âgisme.

Je suis une combattante depuis que j’ai 20 ans. [...] Je refuse l’idée qu’un vieux ne sert à rien. [...] Les personnes âgées ont donné la vie à leurs enfants, ces derniers peuvent bien leur donner quelques années. Une citation de :Janette Bertrand, autrice

Des fois, je suis tannée, car je trouve que ça ne va pas assez vite pour moi , ajoute celle qui reste toujours aussi énergique.

Pour permettre aux personnes trop âgées qui vivent seules d’éviter de se retrouver en résidence, Janette Bertrand prône une diversification des options d’hébergement plutôt que de continuer à bâtir des maisons de vieillards .

Elle cite notamment l’exemple des pays scandinaves, où des quotas de personnes âgées sont imposés dans certains immeubles afin de favoriser une mixité générationnelle, ou encore de celui d’un groupe de personnes qu’elle connaît qui ont décidé, le jour où elles seront vieilles, de vivre ensemble afin de pouvoir s’épauler.

Les personnes âgées ne veulent pas aller dans des ghettos, elles veulent vivre dans le monde et rendre service. Ce sont des gens ultraraisonnables qui ne demandent rien d’extraordinaire.