La Saskatchewan donne 4 millions de dollars pour aider les projets communautaires

Cette subvention aidera à compenser la perte importante de financement de base à laquelle le Fonds d'initiatives communautaires (FIC) a dû faire face en raison de la fermeture temporaire des Casinos de Regina et de Moose Jaw pendant la pandémie de COVID-19.

Le Fonds d'initiatives communautaires a un impact financier immédiat sur les personnes, les familles et leurs communautés à travers la province , a déclaré la ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Laura Ross.

L'attribution de ce financement permettra à de nombreux enfants et à leurs familles à travers la Saskatchewan de profiter d'un été riche en événements lors de la réouverture de notre province , a ajouté la ministre des Parcs, de la Culture et du Sport.

Mettre l’accent sur le bien-être des familles et des jeunes

Le FIC Fonds d'initiatives communautaires offre des subventions et un soutien aux collectivités de la Saskatchewan dont le travail contribue au développement du bien-être des familles et le leadership communautaire, sans but lucratif.

Environ 20 % de la population de la province bénéficie de plus de 500 programmes et services communautaires soutenus chaque année par le FICFonds d'initiatives communautaires .

Le FICFonds d'initiatives communautaires est extrêmement reconnaissant au gouvernement de la Saskatchewan d'avoir accordé une subvention pour l'intervention d'urgence en cas de pandémie, qui nous permettra de soutenir la prestation d'environ 400 programmes et services communautaires dans toute la province , a déclaré la directrice générale du Fonds d'initiatives communautaires de la Saskatchewan, Tracey Mann.