Mon Amérique : le studio, instrument de création

« Après les balbutiements libérateurs des années 1960, la décennie qui a suivi en fut une d'éclatement des genres et de croisements musicaux inimaginables, quelques années auparavant.

Comme on l'a répété depuis le début de cette série, les développements technologiques et la multiplication des studios d'enregistrement sont des facteurs incontournables quand on tente de comprendre l'essor créatif qui caractérise les productions sonores des années 1970, comparé à ce qui se faisait 10 ans auparavant.

Les productions québécoises prennent de plus en plus d'ampleur et de couleur. Il s'en dégage un son moderne et frais qui colle à la réalité de la nouvelle génération d'artistes et de groupes qui se surpassent, d'une production à l'autre, avec une série de disques qui vont définir le son québécois des années 1970.

L'album Jaune de Jean-Pierre Ferland, une réalisation d'André Perry, sera le premier d'une série d'albums qui définiront le son et la couleur de toute une vague de productions qui transformeront le concept du studio. À ce chapitre, les années 1970 sont donc une époque charnière, tant sur le plan technologique que musical et social. »

- Michel Lalonde

Extraits musicaux dans cet épisode : Prologue, Sing Sing, de Jean-Pierre Ferland

de Jean-Pierre Ferland Comme un fou d'Harmonium

The Spirit of Radio de Rush

de Rush Petit concerto pour Carignan et orchestre d'André Gagnon

You Should Be Dancing des Bee Gees

des Bee Gees Germaine de Garolou

Le Coeur du pays de Michel Lalonde

André Perry raconte ses années 70 :

Entretien avec André Perry Photo : Radio-Canada