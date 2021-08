Mon Amérique : la connexion humaine

« Il est normal de nos jours d'entendre des productions musicales où les musiciens qui participent ne se rencontrent même pas. Tout au plus, on se parle au téléphone ou on échange des courriels et ensuite on participe à une création où souvent les artistes sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. De nos jours, la technologie nous offre des possibilités qui semblent sans bornes.

Cette nouvelle réalité est efficace sur le plan de la réalisation et de la commercialisation, mais que dire de la création? Bien sûr, un artiste peut passer des mois enfermé dans un studio pour préparer, fignoler, sculpter un son, une production... Et c'est souvent très réussi sur le plan esthétique. Mais est-ce qu'on n'y perd pas quelque chose en s'isolant et en évitant le choc des idées qui est souvent à l'origine des plus grands chefs-d'oeuvre? Pensons aux Beatles en studio, se surpassant l'un l'autre pour apporter une nouvelle idée, une nouvelle couleur.

Les années 1970, c'est une décennie entière de musique à échelle humaine. Internet ne fait toujours pas partie de nos vies et la musique et les collaborations musicales vont tisser les premiers liens de cette nouvelle culture musicale axée sur l'exploration artistique et une musique à échelle humaine.

Mario Légaré et Breen LeBoeuf, deux musiciens qui ont fait carrière au sein de groupes où l'échange est à la source même de la création, partagent quelques-unes de leurs expériences qui illustrent bien la connexion humaine dans la musique des années 1970. »

- Michel Lalonde

Extraits musicaux dans cet épisode : Snowbird de Gene MacLellan

de Gene MacLellan Ah! Toi, belle hirondelle de Lougarou

Méfiez-vous du grand amour de Michel Rivard

La Louve d'Offenbach

La Maudite machine d'Octobre

Complainte pour Ste-Catherine des soeurs McGarrigle

Mario Légaré et Breen LeBoeuf racontent leurs années 70 :

Entretien avec le musicien Mario Légaré Photo : Radio-Canada

Imagine-toi, je suis chez nous, j'ai un appel de Michel Rivard, [...] et il me dit : "Mario, je suis chez un chum, Maxime Le Forestier, à Paris, et Maxime m'aide et on se dit qu'on pourrait peut-être monter un show avec toi, vient me rejoindre, on va monter un spectacle!" Une citation de :Mario Légaré, membre fondateur du groupe Octobre

Entretien avec Breen Leboeuf Photo : Radio-Canada