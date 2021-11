Mon Amérique : la radio FM et la liberté des ondes

« Avec l'arrivée de ce qu'on allait appeler le long-jeu (le LP) au cours des années 1970, les habitudes d'écoute des gens changent. Alors que depuis des années, la radio AM avec sa formule de courtes chansons, intercalées de publicités, avait été le véhicule incontournable pour la promotion des artistes, voilà que désormais, les amateurs raffinent leurs goûts et ont envie d'entendre des chansons plus éclectiques, plus développées et surtout souvent plus longues.

Au même moment apparaissent de nouvelles stations FM qui essaient de se trouver un son et un auditoire... et tout le monde veut sa part du gâteau. Dans les grandes villes canadiennes, les stations se font une compétition féroce pour des auditeurs.

Une de ces stations, CKOI, jouera un rôle crucial dans ma carrière et dans celle de plusieurs artistes de cette époque. En bout de ligne, la radio FM des années 1970 est un lien essentiel entre l'explosion musicale et créative de cette époque, les artistes et le public.

On peut parler d'une véritable expérience partagée et vivante, une expérience triple A :

A, pour les Artisans qui créaient et qui inventaient cette radio de toutes pièces, A, pour les Artistes qui alimentaient ces antennes de leurs créations, et finalement, A pour les Auditeurs qui complétaient le cycle en faisant vivre cette musique dans l'imaginaire collectif grâce à la liberté des ondes. »

- Michel Lalonde

Extraits musicaux dans cet épisode : Josie de Steely Dan

de Steely Dan Bohemian Rhapsody de Queen

de Queen Without Love des Doobie Brothers

des Doobie Brothers Aimer d'amour de Boule Noire

À la claire fontaine par Lougarou

Partir pour Acapulco de Diane Dufresne

Viens danser de Fiori-Séguin

Dreams de Fleetwood Mac

Marithé (Marie-Thérèse Bellavance) raconte ses années 70 :

Entretien avec Marithé Photo : Radio-Canada