Mon Amérique : un éveil en Acadie

Dans cet épisode de Mon Amérique, Michel Lalonde propose avec ses invités Pierre Robichaud et Zachary Richard un retour musical sur la période féconde dans les années 70 pour le combat identitaire des Acadiens et leur attachement à leur culture.

« La renaissance de l'intérêt pour le folk et la musique traditionnelle trouve un terrain fertile en Acadie où ce retour aux sources se juxtapose à un éveil nationaliste qui rappellera la Révolution tranquille au Québec.

Les jeunes musiciens et chanteurs redécouvrent leurs racines, mais poussent plus loin cette quête d'identité en mariant cette forme de musique aux accents anciens aux revendications de la nouvelle génération.

Sur le terrain, les combats politiques ne s'essoufflent pas. Depuis les frasques du maire Jones à la fin des années 1960 et son combat avec les étudiants de l'Université de Moncton, telle que dépeinte dans le film L'Acadie, l'Acadie, la naissance du Parti acadien et la quête pour la reconnaissance de cette Grande Acadie, englobant les cousins longtemps séparés de la lointaine Louisiane, un fait ressort : on vit un éveil en Acadie!

Cet éveil va nous faire découvrir des chansons et des artistes, mais aussi une culture qui ne fait que prendre son envol. »

- Michel Lalonde

Extraits musicaux dans cet épisode : Amène le vent de Ronald Bourgeois

Grain de mil d'Édith Butler

Hilaire Lagloire de Beausoleil-Broussard

Le Monde a bien changé, Rue Dufferin de 1755

Zydeco de Clifton Chénier

Ma Louisiane de Zachary Richard

Les Gens de par chez-nous d'Angèle Arsenault

Faire Whiskey d'Hadley Castille

Pierre Robichaud et Zachary Richard racontent leurs années 70 :

Entretien avec Pierre Robichaud Photo : Radio-Canada

Je finisssais des soirées, j'avais des chums qui venaient me trouver, qui braillaient dans mes bras à quel point ils étaient émus à savoir qu'ils avaient une histoire, qu'ils faisaient partie d'un peuple distinct, qu'ils avaient une culture à eux. Le monde savait pas ça. Moi, j'ai rien qu'appris que j'étais Acadien quand j'avais à peu près18 ans. Une citation de :Pierre Robichaud, auteur-compositeur-interprète

Entretien avec Zachary Richard Photo : Radio-Canada / Francis Dufresne