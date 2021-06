Les jeux vidéo éducatifs

Le géant Nintendo s'est également lancé dans ce marché. Il propose d’apprendre à faire ses propres jeux sur Nintendo Switch avec Game Builder Garage, qui accompagne les utilisateurs encore plus dans le détail de la conception d’un jeu.

Chaque semaine, Carl-Edwin Michel fait un tour d'horizon de l'actualité technologique avec les chroniques vidéo Ça me branche.

Ça me branche est une production numérique originale, fruit d'une collaboration entre Carl-Edwin Michel et Radio-Canada. Par souci de transparence, nous devons vous informer qu'en plus d'animer et de produire ces capsules, Carl-Edwin Michel est propriétaire d’une compagnie spécialisée dans la création de plateformes et d’événements pour les ligues de sports électroniques.