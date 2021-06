Le nouveau lieu de vaccination de Windsor ouvert au centre d'achat Devonshire

Géré par l'Hôpital régional de Windsor, le centre permettra d'injecter 4000 doses par jour, selon Karen Riddell, responsable de la direction des soins infirmiers au sein de cet hôpital.

Nous serons en mesure, dans cet endroit, de renforcer la vaccination dans Windsor-Essex , explique-t-elle.

Nous avons 128 postes de vaccination et 250 postes d’observation. En clair, nous pouvons vacciner 128 personnes toutes les 15 minutes plutôt que 100 personnes toutes les demi-heures au [centre de vaccination du Collège] St-Clair. Une citation de :Karen Riddell, responsable de la direction des soins infirmiers à l'Hôpital régional de Windsor.

Ce centre de vaccination ouvre pour remplacer ceux du centre-ville de Windsor et du Collège St-Clair, qui doivent retourner prochainement à leurs fonctions d'origine.

Le centre d'immunisation installé au Windsor Hall a fermé ses portes vendredi, celui du SportPlex doit suivre le 21 juillet. Ses activités seront transférées dans le nouveau centre de vaccination.

Karen Riddell pense que le nouveau centre de vaccination est plus accessible que les centres qu'il remplace.

Selon Mme Riddell, le centre de vaccination du centre commercial Devonshire, déjà plus grand en l'état que d’autres centres de Windsor-Essex, a l’avantage de pouvoir être agrandi au besoin, puisque des espaces sont encore inutilisés.

Elle ajoute que le lieu est d’autant plus pratique qu’il est facilement accessible, situé sur une ligne d’autobus en plus d’offrir du stationnement gratuit.

Chiffres du jour 3 nouveaux cas

63 cas actifs, dont 24 liés à des variants

6 hospitalisations

2 éclosions, dont une sur un lieu de travail

73,4 % de la population adulte a reçu au moins une dose

32,4 % de la population adulte est entièrement vaccinée

1 nouveau cas dans Chatham-Kent depuis vendredi, 7 cas actifs

6 nouveaux cas dans Sarnia-Lambton, 27 cas actifs

Des vaccinés heureux

Aneta Culley a reçu sa première dose de vaccin au centre-ville de Windsor il y a quelques semaines.

Lundi matin, elle a reçu sa deuxième dose à l’intérieur du nouveau centre de vaccination.

Je me suis bien sentie la première fois et je me sens bien cette fois aussi. Je crois en l’utilité de la vaccination. Je crois qu’il est important d’être protégé à la fois pour vous-mêmes et pour les autres , indique-t-elle.

Mme Culley indique qu’elle s’est fait vacciner bien plus rapidement qu’elle ne l'aurait pensé.

Wendy Jubinville et son mari ont également reçu leurs secondes doses. Le couple est très content, surtout lorsqu’ils pensent aux possibilités qui s'offriront bientôt à eux.