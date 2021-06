Endeuillée mais résiliente, Gesgapegiag fête la Journée nationale des peuples autochtones

La communauté mi’gmaw de Gesgapegiag organise plusieurs activités traditionnelles pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones, bien que les festivités seront plus émotives cette année.

C'est notre Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui , lance la gestionnaire des communications de Gesgapegiag, Jeannette Martin.

Pour tous les peuples autochtones au Canada, c'est vraiment une journée pour nous, qui nous appartient, pour célébrer notre culture, notre spiritualité, qui on est et d'où on vient , explique-t-elle en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure.

La gestionnaire des communications et des politiques pour Gesgapegiag, Jeannette Martin Photo : Radio-Canada

Lundi matin, une cérémonie est prévue avec les élèves de l'école secondaire de New Richmond, puis une parade débutera à midi à Gesgapegiag. Les gens sont invités à décorer leurs voitures ou leurs véhicules tout terrain pour y participer. On peut également s'y rendre pour admirer les danseurs vêtus de leur regalia.

On va avoir des cérémonies de purification, de chant, de danse, nous allons avoir un festin de tous les mets traditionnels, du saumon frais, du homard, des têtes de violons, de la banique, toutes sortes d'affaires , ajoute Mme Martin.

On va mettre en valeur les aînés qui ont perpétué la culture, que ce soit la vannerie, la danse , précise-t-elle.

Or, la blessure est toujours vive après la découverte des corps de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Je suis un peu émue parce que je pense que toutes les communautés sont encore en deuil, mais on est là et on va être encore là. Une citation de :Jeannette Martin, responsable des communications et des politiques de Gesgapegiag

Le 4 juin, la communauté a d'ailleurs tenu une marche en mémoire de ces enfants.

Le 4 juin, la communauté de Gesgapegiag a tenu une marche en mémoire des 215 enfants trouvés sur le site du pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique (archives). Photo : Gracieuseté de Courtney Jerome

Mme Martin souligne néanmoins que les festivités de lundi seront l'occasion de démontrer une fois de plus la résilience des peuples autochtones. Elle affirme par ailleurs que les allochtones sont également la bienvenue.