Les faibles niveaux de l’eau inquiètent à Ottawa et Gatineau

Ottawa a connu l'un des mois de mai les plus secs jamais enregistrés et le manque de précipitations - combiné à un certain nombre d'autres facteurs - conduit à des niveaux inférieurs à ce que nous verrions normalement dans les niveaux les plus bas en été , a déclaré Brian Stratton, directeur de l'ingénierie pour l'Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Rideau.

Depuis le début du printemps, les niveaux d'eau sont bas dans notre bassin hydrographique. C'est le résultat du peu de neige qu’on a reçu pendant l'hiver et d'un mois de mars très doux , a déclaré M. Stratton.

Au cours des 90 derniers jours, les niveaux de précipitations ont été de 60 à 80 % inférieurs à ce qui est normalement prévu. Une citation de :Brian Stratton, directeur de l'ingénierie pour l'Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Rideau

Cela met à rude épreuve les agriculteurs et la faune , a t-il déclaré

Les poissons et tous les animaux et les espèces qui vivent dans les cours d'eau sont certainement très touchés, car ils dépendent normalement d'un débit constant , a déclaré M. Stratton. Dans certaines régions, le flux deviendra très stagnant; et peut-être s'arrêtera.

Les faibles niveaux d'eau deviennent un problème annuel dans le bassin hydrographique de la rivière Rideau , a déclaré M. Stratton. L'Office de protection de la nature demande aux résidents de la région de conserver l'eau de 10 %, ce qui signifie réduire l'utilisation d'eau non essentielle.

Plaisanciers : méfiez-vous

La situation est également préoccupante sur la rivière des Outaouais, où certains défenseurs de l'environnement disent que le niveau de l’eau est 30 % inférieur à la normale.

Nous voici, à la mi-juin, avec quelques mois d'été à venir. On s’inquiète où nous pourrions potentiellement aller , a déclaré Michael Sarich, ingénieur en ressources hydriques au Secrétariat pour la régularisation de la rivière des Outaouais.

Le Secrétariat est une de deux entités qui relèvent de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais.

Michael Sarich du Secrétariat de la régularisation de la rivière des Outaouais dit que sans d'importantes averses, les choses pourraient empirer. Photo : Radio-Canada / Laurie Fagan

M. Sarich a déclaré que l'eau potable dans la ville ne devrait pas être affectée par les niveaux inférieurs, mais les plaisanciers pourraient avoir des difficultés à naviguer dans les eaux peu profondes.

En fait, c'est ce que certaines marinas sur la rivière entendent déjà.

Le niveau de l’eau ne descend pas habituellement plus bas que ça , a déclaré Ken Skublics, directeur de l'entraînement de la voile au Kanata Sailing Club.

M. Skublics a déclaré avoir déjà entendu parler d'un bateau qui a été endommagé lorsqu'il s'est échoué près du club de voile.

Vous devez être extrêmement prudent lorsque vous voyagez sur la rivière et où vous naviguez en bateau à moteur, afin d'être conscient des zones peu profondes , précise M. Skublics.

Même son de cloche dans une marina du côté québécois de la rivière des Outaouais.

Les gens ont de la difficulté à sortir de la marina parce que le niveau de l'eau est trop bas et qu'ils touchent le fond , a déclaré Nicholas Bourassa, membre du personnel de la marina d'Aylmer à Gatineau.

Le fond sablonneux de l'eau signifie qu'il n'y a eu aucun dommage jusqu'à présent, mais M. Bourassa dit s'inquiéter pour le reste de l'été.

Le niveau de l'eau va finir par baisser, et je ne sais pas ce qui va se passer quand cela va arriver , conclut-il.

Avec les informations de Nathalie Goodwin