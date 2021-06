Toronto veut vacciner plus de 10 000 personnes dimanche à l'aréna Banque Scotia

La Ville Reine espère établir un nouveau record canadien de vaccination en administrant plus de 10 000 doses des vaccins contre la COVID-19, dimanche, à l'aréna où évoluent les Maple Leafs et les Raptors.

Les résidents de 12 ans et plus sont admissibles pour leur première dose. Des deuxièmes doses accélérées seront aussi offertes aux Torontois qui ont reçu une première dose des vaccins de Pfizer ou de Moderna en date du 9 mai et d'AstraZeneca en date du 1er mai.

S'il reste des places, ceux qui ont eu leur première dose avant le 30 mai pourront prendre rendez-vous mercredi.

La santé publique vise à éclipser le sommet de 10 470 personnes vaccinées en une journée établi en mai dernier par un centre d'immunisation du quartier Thorncliffe Park dans l'est de Toronto.

L'Hôpital Michael Garron qui avait atteint ce record collabore au projet de l'aréna Banque Scotia, tout comme le réseau hospitalier University Health Network de Toronto.

Les résidents peuvent prendre rendez-vous lundi sur le portail provincial  (Nouvelle fenêtre) .

Si vous avez besoin d'une première ou d'une deuxième dose, prenez rendez-vous pour participer à cet événement historique. Une citation de :John Tory, maire de Toronto

À l'heure actuelle, plus de 25 % des Torontois sont complètement vaccinés. La santé publique affirme que deux doses d'un vaccin à ARN (Pfizer ou Moderna) offrent 50 % plus de protection qu'une seule dose contre le variant Delta, qui est plus contagieux.

Tel qu'annoncé déjà, la métropole devait aussi ajouter, lundi, 60 000 rendez-vous pour la semaine prochaine dans ses autres centres de vaccination.

Deuxièmes doses accélérées en Ontario

Partout dans la province, les résidents ayant reçu une première dose des vaccins de Pfizer ou Moderna en date du 9 mai peuvent prendre rendez-vous lundi pour devancer leur rappel.

La région de York en banlieue de Toronto devait ajouter 27 000 places dans ses centres d'immunisation pour desservir le plus de résidents possible. Ces derniers peuvent prendre rendez-vous sur le site du bureau local de santé publique  (Nouvelle fenêtre) .

Les autorités précisent que les Ontariens pourraient recevoir le vaccin de Moderna plutôt que celui de Pfizer au cours des prochaines semaines dans les centres d'immunisation de masse de la province, en raison de retards dans la livraison des vaccins de Pfizer. La santé publique assure que les deux vaccins sont sécuritaires et interchangeables.

D'ailleurs, le vaccin de Moderna sera utilisé dimanche à l'aréna Banque Scotia, sauf pour les 12 à 17 ans qui recevront celui de Pfizer, qui est le seul à avoir été homologué au Canada pour les mineurs.