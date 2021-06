Secteur public : une grève en cache une autre

La direction du syndicat a fait savoir dans un bref communiqué publié en milieu de nuit que des progrès significatifs avaient été réalisés en négociation et que la grève prévue pour les 21 et 22 juin cessait immédiatement.

La FSSSFédération de la santé et des services sociaux - CSNConfédération des syndicats nationaux réunira l'ensemble de ses syndicats du secteur public prochainement, lorsqu'une entente de principe globale sera constatée.

C'est environ la moitié des membres de la FSSSFédération de la santé et des services sociaux qui pouvaient d'abord avoir le droit de débrayer, soit 60 000 sur 110 000. Les 50 000 autres devaient attendre une décision du Tribunal administratif du travail sur la liste des services essentiels à maintenir avant de déclencher la grève.

Entre-temps, les quelque 60 000 membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) devaient débrayer pendant deux jours à compter de lundi matin; ils avaient déjà fait la grève les 7 et 8 juin.

Services essentiels maintenus

L' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux représente des techniciennes en laboratoire, en imagerie médicale, des travailleuses sociales, des psychologues, des nutritionnistes, par exemple. Ses membres travaillent dans les centres jeunesse et les établissements de santé. Durant le débrayage, les services essentiels devront être maintenus.

Le gouvernement du Québec a conclu plusieurs ententes de principe à ce jour, globales ou partielles, avec d'autres organisations syndicales du secteur public.

L'entente globale avec la centrale syndicale FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec prévoit des augmentations de 2 % en 2020-2021, puis 2 % en 2021-2022 et 2 % en 2022-2023, avec des augmentations de salaire plus généreuses pour les plus bas salariés et les salaires d'entrée dans certains emplois.

Traditionnellement, c'est un front commun intersyndical ou une centrale syndicale qui pave la voie aux autres organisations sur le plan des augmentations de salaire.

Ententes de principe en éducation

Québec s'est aussi entendu avec la FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé), qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et autres professionnelles en soins.

D'autres ententes de principe ont également été conclues avec les deux regroupements syndicaux d'enseignants du primaire et secondaire: la Fédération des syndicats de l'enseignement affiliée à la CSQ (qui négociait pour 73 000 enseignants) et la Fédération autonome de l'enseignement (qui négociait pour 49 000 enseignants).

Et d'autres ententes de principe, encore, ont été conclues avec les employés de soutien scolaire, avec les professionnels de l'éducation et avec le Syndicat des professionnels du gouvernement, un syndicat indépendant des centrales.