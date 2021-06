Défilé de la fierté gaie en Floride : un homme meurt dans un accident

L'incident est survenu samedi au départ du défilé LGBTQ (lesbiennes, gais, bisexuelles, trans, queers), dans la ville de Wilton Manors près de Fort Lauderdale en Floride et avait suscité des interrogations sur son caractère intentionnel ou non.

Aujourd'hui nous savons que l'incident d'hier était un accident tragique, et non un acte criminel dirigé contre une personne ou un quelconque groupe d'individus , a déclaré la police de Wilton Manors dans un communiqué.

De son côté, la police de Fort Lauderdale a annoncé que le conducteur, âgé de 77 ans, participait aux festivités et avait été choisi pour conduire la camionnette de tête car il souffrait d' affections l'empêchant de marcher pendant la durée du défilé.

La camionnette blanche avait démarré avant le départ de la parade et a accéléré soudainement, heurtant deux piétons avant de terminer sa course contre la clôture d'un commerce voisin, a précisé la police de Fort Lauderdale dans un communiqué.

Le conducteur, qui a été arrêté et placé en garde à vue, coopère avec les autorités, a-t-elle indiqué.

Les deux hommes percutés avaient été transportés dans un centre médical où l'un d'eux est décédé, selon la même source. On ne craint pas présentement pour la vie de l'autre blessé.

Nos pensées et nos prières vont aux personnes touchées par ce malheureux accident qui s'est produit alors que la Stonewall Pride Parade venait juste de commencer , avait déclaré de son côté Justin Knight, le président du Fort Lauderdale Gay Men's Chorus, un groupe auquel appartenaient le conducteur et les victimes, dans un communiqué.

À ma connaissance, il ne s'agissait pas d'une attaque contre la communauté LGBTQ. Nous prévoyons plus de détails à suivre et demandons l'amour et le soutien de la communauté.