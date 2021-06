Le Grand défi Pierre Lavoie traverse l'Estrie

Pierre Lavoie en a profité pour faire la promotion de la marche, de la natation et du vélo, des sports à adopter pour intégrer l'activité physique dans son quotidien. Il croit que son grand défi contribue à faire réfléchir les participants sur les habitudes qu'ils peuvent prendre en dehors de l'événement.

Les gens vont prendre des décisions en fonction des nouvelles valeurs qu'ils ont acquises. C'est juste une question de temps. Moi je savais que ça prendrait 20 ans. Et le Québec a commencé avant les autres et cette avance, on va la garder. Et même si le Covid est arrivé, on va reprendre notre erre d'aller , assure Pierre Lavoie.

Josée Lavigueur qui est elle aussi, depuis des années, une ambassadrice de l'activité physique au Québec continue de transmettre le message.

Ce qu'on veut, c'est donner le goût aux gens de bouger régulièrement. On veut que ça fasse partie des saines habitudes de vie. Une citation de :Josée Lavigueur

Pour ce faire, la marche est mise de l'avant par de plus en plus de spécialistes.

« Quelqu'un qui fait 90 minutes de hockey une fois par semaine de façon assez intense est moins en forme au niveau cardio vasculaire que quelqu'un qui prend une marche rapide de 20 à 30 minutes sur une base quotidienne ou cinq jours par semaine, explique le président de l'association des médecins omnipraticiens de l'Estrie, Alain Demers.

Un défi inclusif

L'humoriste Philippe Laprise participait lui aussi à ce défi dimanche, dans l'espoir de montrer un visage inclusif de l'activité physique. L'humoriste, qui est amateur de vélo, affirme parcourir entre 2000 et 3000 kilomètres par année.

Je suis là aussi pour montrer que même si parfois on est un peu plus costaud et dodu, on est capable de s'entraîner, de faire du vélo et s'amuser à travers ça. Une citation de :Philippe Laprise, humoriste

Après avoir rencontré plusieurs marcheurs autour du Lac des nations, Pierre Lavoie avait rendez-vous à Magog pour faire la promotion de la natation comme activité physique avec le Sherbrookois Xavier Desharnais.

T'es pas obligé d'être un athlète international pour bouger. Moi, je bouge à chaque jour. J'ai fait de l'entraînement au plus haut niveau, mais j'aime ça aussi aller prendre une marche de cinq minutes avec mon chien , souligne Xavier Desharnais.

L'athlète à la retraite souligne que le sport n'est pas qu'une affaire de performance, pour lui, il s'agit avant tout d'une façon de se sentir bien.

D'après le reportage de Jean Arel