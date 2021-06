Une collision avec un VTT fait deux blessés graves à Sainte-Hedwidge

Une collision entre un VTT et une camionnette a fait deux blessés graves à Sainte-Hedwidge dimanche après-midi. Une dame est dans un état critique.

Les deux occupants du véhicule tout-terrain ont été éjectés au moment de l'impact. La passagère est dans un état critique et on craint pour sa vie, rapporte la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice d’Orsainville. De son côté, le conducteur est blessé sérieusement mais on ne craint pas pour sa vie.

L'accident est survenu à 16h au kilomètre 55 du chemin du Lac-aux-Sables. Selon les constatations des policiers qui ont été dépêchés sur les lieux, le VTT aurait dévié dans la voie inverse et provoqué la collision avec un autre véhicule qui circulait en direction de Sainte-Hedwidge.

Les deux occupants de la camionnette ont été transportés à l'hôpital pour choc nerveux.

Au moment d’écrire ces lignes, un policier en enquête collision était envoyé sur les lieux afin de déterminer la cause de l'accident.

Plus de détails à venir