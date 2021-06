La SPA de Québec appréhende les travaux sur le pont Pierre-Laporte

Six des 45 employés de la SPA Québec demeurent sur la Rive-Sud, explique Félix Tremblay, directeur général de la SPA Québec. Leur travail, qui se déroule sur la Rive-Nord, est particulièrement essentiel à cette période de l'année.

Ce temps-ci pour nous, c'est toujours la période la plus achalandée, prévient Félix Tremblay, directeur général de la SPA Québec. C'est sûr que nos employés sont extrêmement précieux , ajoute-t-il.

Les employés concernés sont des animaliers, techniciens en santé animale, superviseur et agent de recensement, notamment.

Même si le pont est en réparation, les animaux ont toujours besoin de nous et nous ne pouvons nous permettre de nous passer de ces travailleurs , explique la SPA dans leur infolettre envoyée à leurs abonnés.

Bien que les opérations ne soient pas menacées, la charge de travail des autres employés risque d'augmenter, selon M. Tremblay.

Maison recherchée

L'organisme souhaite louer une maison pour loger ses employés dans le quartier Duberger-Les Saules, soit près des locaux de la SPA. Pour l'instant, la démarche a été infructueuse, confie M. Tremblay.

Les locaux de la SPA sur l’avenue Galilée, dans le quartier Duberger-Les Saules. Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

On a eu des retours, mais notre demande est assez grande dans le sens où avoir six chambres dans une maison c'est assez peu commun. On a regardé d'autres genres d'appartements à louer, c'est très rare qu'on soit capable de loger 6 employés dans des chambres distinctes , précise le directeur général.

On espère encore avoir des réponses. Cela est en dit, s'il est nécessaire de prendre des alternatives, on va les prendre et ne pas attendre que tout soit loué, sinon on va être dans le trouble.

Outre la SPA, de nombreuses entreprises ont déjà annoncé qu'il louerait des chambres d'hôtel pour éviter à leurs employés d'emprunter le pont Pierre-Laporte.