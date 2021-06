COVID-19 : l’Alberta signale 100 nouveaux cas

L’Alberta annonce 100 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. La situation n’a plus rien à voir avec ce qu'elle était au début du mois de juin.

Au 1er juin, alors que l'Alberta entamait la phase 1 de sa réouverture, les autorités provinciales enregistraient plus de 6700 cas actifs. Trois semaines plus tard, on en compte 2127.

Durant cette période, le nombre de personnes hospitalisées a été divisé par deux. Les autorités dénombrent 214 patients atteints de la COVID-19 à l’heure actuelle, dont 53 aux soins intensifs.

Au cours des dernières 24 heures, les autorités sanitaires ont enregistré un décès de plus en raison de la COVID-19. Le nombre total de décès depuis le début de la pandémie s’élève à 2290 en Alberta.

Début juin, le gouvernement avait accéléré la distribution des secondes doses du vaccin contre la COVID-19.

Désormais, avec plus de 3,7 millions de doses administrées, 70,6 % des Albertains de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin et 28,6 % de la population admissible est complètement immunisée.