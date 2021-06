Un homme de 85 ans manque à l'appel à Québec

Le service de police de la Ville de Québec recherche activement Quet Shoo Lim Too Yuan, 85 ans. L'homme d'origine asiatique a été vu pour la dernière fois à 8h00 dimanche matin dans le secteur Sainte-Foy. Les policiers craignent pour sa sécurité.

M. Lim Too Yuan a été vu pour la dernière fois [dimanche] vers 8h00 dans le secteur de la rue Paul Archambault près du boulevard Neilson à Sainte-Foy , indiquent les policiers.

Il se déplacerait à pied et il a des troubles cognitifs. Nos informations nous laissent croire que la vie, la santé et la sécurité de M. Lim Too Yuan sont en danger s’il n’est pas localisé rapidement , ajoute le SPVQ.

L'homme mesure 5 pieds et pèse environ 110 livres. Il a les cheveux blancs, mais portait une casquette noire et une chemise à manches longues bleu pâle avec des rayures lorsqu'il a été vu pour la dernière fois.

Il porte des souliers gris et des pantalons longs.

Toute personne ayant de l'information sur cette disparition est invitée à contacter le 911.