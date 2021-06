Les pompiers progressent dans leur lutte contre le feu à Landrienne

L'incendie qui a déjà détruit plus de 500 hectares de forêts est contenu, mais pas encore maitrisé.

Toutefois, le travail des pompiers donne des résultats, explique l'agent à la prévention et à l’information Robert Lemay.

Les équipes au sol ont quand même progressé assez rapidement dans certains secteurs. On parle entre autres dans le secteur nord qui est la tête du feu, aussi une bonne portion au Sud qui a aussi été arrosée. Les différentes fumées trouvées ont été éteintes. Par contre, il reste beaucoup de travail à faire, mais on est très optimistes, aucune progression du feu n'a été notée aujourd'hui, et avec les précipitations annoncées pour demain, le travail au sol devrait être très positif , dit-il.

La Municipalité de Landrienne de son côté a barré l’accès au chemin du Lac La Paix afin de ne pas nuire au travail des pompiers.