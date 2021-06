Plus d'un mois après l’éclosion de COVID-19 à Marsoui, les citoyens restent aux aguets

Toutefois, le maire Ghislain Deschênes recommande la prudence à ses concitoyens.

Lundi, des régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, vont passer au palier d'alerte vert. Même s'il semble y avoir de la lumière au bout du tunnel, M. Deschênes estime qu’il faudra toujours faire attention.

Ghislain Deschênes, maire de Marsoui Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Quand tu regardes la santé publique qui [craint] une quatrième vague avec le variant Delta, on pourra pas sauter en l’air encore! C’est sûr qu’on va avoir moins de risques à deux piqûres, mais c’est jamais garanti à 100 %. Il va toujours falloir faire attention! , plaide le maire.

Difficile d’oublier

En mai, l’éclosion a créé toute une commotion dans le village de 275 habitants, dont la population est principalement composée de personnes aînées. La Municipalité a fermé les bureaux municipaux, le temps de laisser passer le virus. L’école a aussi été fermée.

Selon le maire Deschênes, 65 % de la population de Marsoui est âgée de 65 ans et plus. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ces événements marquants demeurent frais dans la mémoire du maire Deschênes.

On n’avait jamais eu avant et on était tout fiers de ça. Quand on nous a avertis qu’il y avait des cas, on a passé la journée stressés. On a eu tellement peur pour les enfants qu’on a arrêté de sortir , se rappelle-t-il.

Au point de vue moral, on revient de loin. Ça nous a tellement déçus! On se disait tellement que c’était pas pour nous autres! Une citation de :Ghislain Deschênes, maire de Marsoui

Ghislain Deschênes se dit fier de sa population, qui a respecté les consignes de santé publique.

Vivre d’espoir

Une résidente, Renée Jauvin, est plus optimiste. On continue à se protéger et on garde espoir. On sent que ça va arrêter.

Renée Jauvin, résidente de Marsoui Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Elle parvient à voir de bons côté aux événements difficiles vécus au cours de la pandémie.

Les gens s'entraident plus qu’avant. Tout le monde a donné un petit coup de pouce […] ça a fait une grosse différence dans la vie du monde. Une citation de :Renée Jauvin, résidente de Marsoui

Carole Lévesque n’a pas eu peur lors l’éclosion a eu lieu, considérant qu'elle avait reçu la première dose du vaccin et qu’elle évitait de sortir.

Carole Lévesque, résidente de Marsoui Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Elle fonde beaucoup d'espoir dans le vaccin, mais ne fait pas d’excès de confiance. Il y aura toujours un risque tant que tout le monde ne sera pas vacciné. On continue de faire attention , dit-elle.

D'après le reportage de Jean-François Deschênes