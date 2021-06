TransLink lance de nouveaux casiers à vélos sur demande

TransLink lance un projet pilote de stationnement de vélos sur demande dans six centres de transport en commun du Grand Vancouver.

La société de transport en a fait l’annonce par communiqué vendredi.

Il s’agit des premières installations du genre en Colombie-Britannique, selon le communiqué de TransLink. Les casiers individuels extérieurs fonctionnent grâce à l’énergie solaire.

Cette initiative fait partie de notre objectif de permettre aux gens de combiner plus facilement le vélo et les transports en commun dans leurs déplacements quotidiens , dit Jeffrey Busby, le vice-président par intérim de l'ingénierie de TransLink, cité dans le communiqué.

Les clients peuvent avoir accès aux casiers et payer à partir de l’application Bikeep, disponible sur Google Play et l’App Store d'Apple. L’entrée se fait sans clé et sans réservation préalable.

Le coût d'utilisation est de 0,10 $ par heure, plafonné à 1 $ par jour, et 10 $ pour un abonnement mensuel illimité.

Des casiers sont déjà disponibles à la station Moody Center, à Port Moody, et au terminus Carvolth, à Langley.

D’autres doivent être installés au terminus Lonsdale Quay et aux stations 22nd Street, VCC-Clark, et Richmond-Brighouse au cours des prochains mois, précise le communiqué. Au total, 71 casiers seront mis en place dans le cadre du projet pilote.