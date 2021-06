Nouvelle grève des membres de l’APTS du lundi et mardi

Les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de l’Est-du Québec tiendront deux nouvelles journées de grève, les 21 juin et 22 juin.

Ils veulent ainsi stimuler les négociations pour le renouvellement de leur convention collective si les pourparlers, qui se poursuivent encore dimanche, n'aboutissent pas.

Le mouvement de grève sera respecté partout au Québec, où le syndicat regroupe 60 000 membres.

Simon Dubé, représentant national pour l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, rappelle que les syndiqués ont fait la grève aussi les 7 et 8 juin. Ils entendent maintenir la pression sur le gouvernement Legault.

Depuis ce temps-là, on est retournés à la table avec le Conseil du trésor et on négocie intensivement, encore aujourd’hui (dimanche) d’ailleurs , dit-il. On s’est préparés en fonction de la grève et comme c’est parti là, je m’attends bien qu’on va l’exercer demain.

Ça n’a pas avancé depuis les 18 derniers mois de négociations. Il y a de la pression autant sur nous-autres que sur le gouvernement , mentionne-t-il. Ça va vite.

Une chambre dans un centre jeunesse Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Selon Simon Dubé, les conditions de travail et les salaires du personnel des centres jeunesse sont au cœur des négociations. Le syndicat réclame des conditions particulières pour ces travailleurs qui vivent des situations complexes et psychologiquement exigeantes.

On se trouve dans un cul-de-sac avec les Centres jeunesse. Malgré la situation particulière qu’on connaît, il n'y a aucun avancement. On veut obtenir des conditions spécifiques pour l'attraction et la rétention du personnel. On voudrait négocier des conditions particulières comme le gouvernement a fait pour les préposés aux bénéficiaires , affirme M. Dubé.

Parmi les membres de l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux : des psychologues, des éducateurs spécialisés, des techniciens en radiologie et en réadaptation, des physiothérapeutes, des audiologistes et des archivistes.

Comme il s’agit d’une grève dans le secteur de la santé, les services essentiels devront être maintenus, à divers degrés, en fonction des niveaux d'urgence des services.