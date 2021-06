Rappel d’un lot de pilules contraceptives Linessa 21

Certaines des plaquettes concernées – le lot 200049, dont la date d'expiration est en mars 2023 – comportent des pilules manquantes, d'autres, plus d'un comprimé dans la même pochette alvéolée, d'autres encore, des pilules dans le mauvais ordre, selon l'alerte de rappel diffusée samedi par Santé Canada.

Toute personne disposant d'un emballage contenant des pilules manquantes ou mal emballées doit le rapporter à sa pharmacie pour le remplacer.

Il se peut que des comprimés soient manquants dans certaines plaquettes alvéolaires, que celles-ci contiennent plus d'un comprimé par pochette alvéolaire et que les comprimés soient disposés dans le mauvais ordre.

Il est important de prendre les pilules dans le bon ordre, conformément aux instructions qui accompagnent le produit, pour prévenir une grossesse, rappelle Santé Canada.

L’omission d’une pilule, la prise d’une pilule dans le mauvais ordre ou la prise de deux pilules en même temps peut entraîner une grossesse non désirée et d’autres effets secondaires, notamment des pertes de sang et des saignements irréguliers.

Une citation de :Santé Canada