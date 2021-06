La Saskatchewan lèvera toutes les restrictions dès le 11 juillet

Samedi, la province a annoncé qu'elle a atteint le seuil nécessaire de vaccination de 70 % chez les personnes de 18 ans et plus ayant reçu la première dose. Ce qui lui permet d'envisager la 3e étape de son plan de réouverture le 11 juillet.

Ce seuil était visé par les autorités pour amorcer la troisième étape du plan de réouverture de la province le 11 juillet.

Dimanche, les autorités ont indiqué que 69 % des personnes de 12 ans et plus ont également reçu le vaccin contre la COVID-19. Par conséquent, l'ensemble des restrictions dont le port du masque obligatoire et les limites de rassemblement de masse ne seront plus en vigueur à compter du 11 juillet dans la province.

Nous sommes en mesure de faire cette annonce parce que tant de résidents de la Saskatchewan ont fait leur part en se faisant vacciner, alors j'aimerais dire merci aux gens de la Saskatchewan. Au cours des 15 derniers mois, les résidents de la Saskatchewan ont suivi avec diligence les directives et les restrictions en matière de santé publique, et au cours des derniers mois, ils ont donné suite en se faisant vacciner , indique le premier ministre Scott Moe dans le communiqué de la province.

Nouveau cas

Dans son bilan quotidien, la Saskatchewan annonce 60 nouveaux cas de COVID-19 et 1 décès supplémentaire.

La victime appartient au groupe des septuagénaires et vivait dans le nord-ouest de la province.

Parmi les nouveaux cas enregistrés, 27 sont à Saskatoon, 17 à Regina et 9 dans le nord-ouest.

Les cas publiés samedi portent à 48 441 le nombre total de personnes infectées au coronavirus depuis le début de la pandémie.

En date de samedi, la province compte 743 cas actifs, alors que 47 135 malades se sont remis de la COVID-19.

Par ailleurs, les autorités indiquent que 79 personnes se trouvent à l’hôpital, dont 12 sont aux soins intensifs.

La Saskatchewan a effectué 1384 tests de dépistage de la COVID-19 samedi, ce qui porte le total provincial à 901 272 depuis le début de la crise sanitaire.

Vaccination

Samedi, la province a administré 16 084 doses supplémentaires de vaccin. Le total est maintenant de 997 818 doses distribuées depuis le début de la campagne de vaccination.

Par ailleurs, la province indique que toutes les personnes ayant reçu la première dose de vaccin au plus tard le 15 mai sont admissibles à la seconde dose à partir de lundi.