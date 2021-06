Petit guide de la zone verte pour la Mauricie et le Centre-du-Québec

La Mauricie et le Centre-du-Québec franchissent une nouvelle étape vers un retour à la normale. La région sociosanitaire passe en zone verte lundi. Voici un survol des assouplissements.

Rassemblements intérieurs et extérieurs

Un maximum de dix personnes ou les occupants de trois résidences pourront se rassembler dans les domiciles et sur les terrains privés. Le port du masque et la distanciation physique seront fortement recommandés à l’intérieur. À l’extérieur, le couvre-visage est recommandé si la distanciation physique ne peut être respectée.

Dans les restaurants et les bars, jusqu’à 10 personnes pourront se réunir à la même table.

Sports et loisirs

À l’intérieur, les sports de groupe seront permis jusqu’à un maximum de 25 personnes provenant d’adresses différentes, en excluant le personnel et les bénévoles. De plus, les parties et les compétitions seront autorisées avec un maximum de 25 personnes par plateau d’activité.

Dans les gyms, les personnes seules, les groupes de deux ou les occupants de deux résidences peuvent s’entraîner ensemble. Les cours privés en salle d’entraînement deviennent autorisés jusqu’à un maximum de 25 personnes. La distanciation physique de deux mètres doit être respectée en tout temps avec l’instructeur ou l’entraîneur. À domicile, les cours privés sont permis pour une personne ou des gens provenant de deux bulles familiales.

Les activités sportives à l’extérieur auront lieu pour un maximum de 50 personnes. Dans les compétitions et les tournois, un maximum de 50 personnes par plateau d’activité sera permis.

Amphithéâtres et stades

Les salles de spectacles, amphithéâtres, stades intérieurs et extérieurs seront autorisés à accueillir jusqu’à 3500 personnes. La distanciation de 1,5 m entre les sièges des personnes qui ne résident pas à une même adresse doit être respectée.

Les salles de spectacles devront accueillir un maximum de 250 personnes.

Pour les installations allant au-delà de 250 personnes, des sections de places seront requises pour chaque tranche de 250 spectateurs.

Résidences pour personnes âgées

Dans les CHSLD, les ressources intermédiaires et les RPA, des groupes de dix personnes incluant la ou le résident sont permis à l’intérieur ou à l’extérieur. La capacité d’accueil de la chambre ainsi que la distanciation physique de deux mètres devront être respectées en tout temps.

Lieux de culte

Aucun changement pour les lieux de culte, qui peuvent accueillir jusqu'à 250 personnes. Un maximum de 50 personnes seront autorisées à se réunir lors de funérailles ou de mariages.