L'APTS de nouveau en grève lundi et mardi

Après deux journées de grève les 7 et 8 juin, les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) se mobiliseront à nouveau ce lundi et mardi.

Ces deux jours de grève auront lieu alors que les négociations entre l' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et le gouvernement du Québec pour le renouvellement de leur convention collective sont toujours dans une impasse.

Ça négocie, ça, c'est la bonne nouvelle, mais [...] les offres au niveau patronal ne sont pas suffisantes avec les demandes que nous avons , explique Caroline Marquis, représentante nationale de l' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches.

Sans convention collective depuis le 31 mars 2020, les membres ont d'ailleurs accordé à leur syndicat un mandat de grève fort, avec une adhésion de 92 % des membres dans la province.

Ces derniers exigent entre autres une majoration salariale de 12,4 % sur trois ans pour attirer et retenir la main-d'œuvre dans plusieurs professions du secteur de la santé.

Pour le moment, le gouvernement nous offre 5 % sur trois ans. Il nous fait miroiter que c'est un 8 %, mais en fait ce sont des primes , réagit Caroline Marquis. Donc on ne peut pas concevoir que ce sont des pourcentages officiels en augmentation de salaire.

De meilleurs salaires, mais pas seulement

La représentante nationale du syndicat rappelle que la question salariale n'est que la pointe de l'iceberg.

Que ce soit la surcharge de travail, les budgets de formation, les primes, l'attraction, la rétention du personnel, énumère-t-elle, ce sont vraiment actuellement les plus grosses problématiques qu'on a.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, les 3500 membres de l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux tiendront des piquets de grève devant un peu plus d'une dizaine d'établissements, parmi lesquels l'hôpital de Saint-Georges, l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, l'hôpital de Montmagny et plusieurs Centres locaux de services communautaires (CLSC).

Dans la Capitale-Nationale, ce sont plus de 2000 travailleurs associés au CHUCentre hospitalier universitaire de Québec qui débraieront si les négociations n'aboutissent pas.

L' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux représente plus de 60 000 membres répartis dans une centaine de professions, dont des psychologues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes et des travailleurs sociaux.

Avec les informations de Sébastien Tanguay