Une journée de baseball 100% féminine à Saguenay

Au total, 28 jeunes ont participé à l'activité, organisée par Baseball féminin Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« On veut un peu promouvoir ça pour démystifier que ce n'est pas juste pour les gars non plus, le baseball, qu'il y a plein de filles qui jouent au baseball. Donc, c'est un moment pour se rencontrer puis aussi, s'il y a plus d'inscriptions de filles, il y aura plus d'équipes féminines », explique la responsable chez Baseball féminin Saguenay-Lac-Saint-Jean, Roxanne Poulin.

Les ateliers de baseball au féminin visent à faire la promotion de ce sport auprès des jeunes filles. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Le baseball féminin est de plus en plus populaire au Québec. Une ligue a même été créée au cours des derniers mois pour que les formations féminines puissent s'affronter. L'ancienne joueuse d'Équipe Québec Ann-Sophie Tremblay se réjouit de voir que le sport est de plus en plus pratiqué par des femmes.

C'est intéressant que ça prenne de la popularité. C'est vraiment un beau sport puis on peut tellement se développer. Moi j'ai surtout appris, j'ai grandi, je me suis fait des amies et on garde encore contact. Ça fait de belles expériences à raconter. J'ai appris à me développer en tant qu'adulte , explique Ann-Sophie Tremblay.

Baseball féminin du Saguenay Lac-Sain-Jean a préparé des ateliers d'initiations pour les adolescentes. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nombre d'inscriptions est en augmentation chez les 4 à 5 ans. Une chose est certaine, les jeunes filles aiment jouer au baseball.

C'est le fun parce que tu fais du sport et en même temps tu ris et c'est une belle activité. Une citation de :Lydia, jeune joueuse

Depuis que j'ai vu mes frères jouer, j'aime ça parce qu'en même temps, je peux lancer avec eux et je trouve ça vraiment le fun , ajoute de son côté la jeune Noémie.

La journée de baseball au féminin a lieu sous cette forme pour la première fois et l’organisation souhaite refaire l’événement l’an prochain.