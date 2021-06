Des camionneurs défilent à la mémoire des 215 enfants de Kamloops

Plus d’une soixantaine de camions ont défilé, dimanche matin, d’Ashton, près de Carleton Place, jusqu’au Parlement, à Ottawa, à la mémoire des 215 enfants dont les restes ont été retrouvés sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Moteurs et klaxons ont résonné dans la capitale fédérale aux alentours de 10 h 30.

Les organisateurs souhaitaient témoigner leur soutien et leur solidarité envers les peuples autochtones du Canada.

L’orange était à l’honneur. Celle-ci est très significative pour les Autochtones, puisqu’elle vise à reconnaître les dommages causés par le système des pensionnats autochtones du Canada.

Ce convoi de camions est l’idée de Roger Steepe qui cumule 22 ans d’expérience.

Je savais déjà pour les pensionnats, mais je ne savais pas qu’il y avait de vrais décès d’impliqués dans ces pensionnats , dit-il.

Plusieurs de ses amis sont Autochtones, souligne-t-il, de même que sa grand-mère, originaire de Maniwaki.

La découverte des restes des 215 enfants l’a bouleversé.

De gauche à droite, Lyoness Woodstock, sa femme,Lucie Sanscartier et Roger Steepe. Photo : Radio-Canada

En moins d’une semaine, il a organisé l’événement avec l’aide de son ami Lyoness Woodstock. Ce dernier souligne que l’industrie du camionnage est tissée serré.

Nous avons des centaines de camionneurs qui ont du sang autochtone dans leurs veines , explique-t-il. Quand la nouvelle est sortie […] à propos des 215 enfants de Kamloops, c’était tellement choquant et écœurant pour nous tous d’entendre ça.

Si le rallye a eu lieu le jour de la fête des Pères, ce n’est pas anodin.

On s’est dit […] [que] ces enfants n’ont jamais pu fêter la fête des Pères. Nous pouvons sûrement accorder trois ou quatre heures de notre journée en leur honneur , lance M. Woodstock.

Les organisateurs estiment que plus de 150 personnes ont participé à l'événement. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Poisson

Plus d'une soixantaine de camionneurs ont répondu présents, comme l’explique la conjointe de Lyoness, Lucie Sanscartier.

Quand on est arrivé ce matin, j’en avais des frissons de voir les camionneurs rentrer , raconte-t-elle. Les camionneurs sont souvent critiqués, mais c’est une famille qui se tient ensemble et quand on organise des choses comme ça, ils sont toujours là.

Selon les organisateurs, plus de 150 personnes ont participé au convoi.

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson