Le marathon de vaccination de la régie de la santé du Fraser injecte de 7000 doses

On a choisi cette fin de semaine parce que c’est celle du solstice. Elle inclut la journée la plus longue de l’année et on s’est dit que c’était le bon moment pour tenir une séance de vaccination intensive de nuit , explique la directrice des opérations de la régie, Christine Mackie.

Selon elle, environ 5700 personnes ont pris rendez-vous et 1300 autres doses sont offertes sans rendez-vous. Les habitants de la région ont jusqu’à 19 h, dimanche, pour se faire vacciner à ce centre.

Pour accompagner l’événement, l’Orchestre symphonique de Vancouver a donné un concert en direct et la régie demandait aux gens qui venaient se faire vacciner de porter leur masque le plus fou. Un tapis rouge et un lieu consacré à la prise d’égoportraits ont été aménagés.

Le but de cette séance nocturne est d’encourager les personnes réticentes à se faire vacciner, explique Mme Mackie.

On en est au point où on sait que des gens veulent être vaccinés, mais ils ne le peuvent pas toujours , souligne-t-elle. Donc, on crée un événement afin de mousser l’attrait pour la vaccination.

Avec des informations de Christina Jung