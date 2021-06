Pensionnats : la Première Nation de Fort William demande une fouille

Le chef et le conseil de la Première Nation de Fort William demandent au gouvernement fédéral de financer des enquêtes sur trois lieux de sépulture possibles sur le territoire traditionnel de cette communauté du Nord-Ouest de l'Ontario.

Nous exigeons que tous les sites de sépulture connus [et] soupçonnés dans le territoire du traité de Fort William fassent l'objet d'une enquête pour trouver les restes d'enfants , a déclaré le chef Peter Collins en conférence de presse vendredi. La Première Nation de Fort William et notre conseil demandent une réponse rapide et réalisable du gouvernement fédéral du Canada.

Les appels de la Première Nation ojibwée, située à côté de la ville de Thunder Bay, font suite aux résultats préliminaires d'une fouille menée sur le terrain de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops. L'enquête, menée par un spécialiste en radars pénétrants, a révélé que les restes de 215 enfants se trouvaient sur le site.

Le chef Collins a précisé trois sites qu'il souhaitait voir fouillés à l'aide d'un géoradar, dont le secteur de l'ancien pensionnat autochtone de Saint-Joseph sur la rue Arthur et le site d'une ancienne église et d'un ancien cimetière sur le territoire de la Première Nation.

Nous ne demandons pas, nous exigeons que ce gouvernement fasse ce qui est juste en examinant ces sites que nous avons identifiés. Une citation de :Le chef Peter Collins de la Première Nation de Fort William

Les terrains de l'ancien hôpital psychiatrique de Lakehead devraient aussi être fouillés, selon Peter Collins. Nous savons qu'ils ont fait des expériences sur nos enfants , a-t-il ajouté.

Le chef Collins a également demandé la publication de tous les documents gouvernementaux et de l’Église relatifs aux sites de sépulture.

Soutenir davantage les survivants

Maintenant plus que jamais, le gouvernement fédéral doit rétablir la Fondation autochtone de guérison et fournir des services d'accompagnement supplémentaires ainsi que des fonds supplémentaires pour étendre les programmes pour les survivants et leurs familles, afin qu'ils aient les ressources disponibles pour leur voyage vers la guérison des effets dévastateurs des traumatismes intergénérationnels issus des pensionnats autochtones.

La Fondation autochtone de guérison a été dissoute en 2014 après 16 ans de fonctionnement, selon son ancien site internet.

Le chef Collins soutient que les effets des pensionnats autochtones sont encore ressentis aujourd’hui par les membres des communautés des Premières Nations.

Nous en parlons. Nous le voyons tous les jours. Comment cela a eu des effets sur nos familles, comment cela affecte nos communautés , a déclaré M. Collins.

Les représentants de la ville de Thunder Bay soutiennent la Première Nation de Fort William dans ce processus, selon le chef Collins.