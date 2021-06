Le Tour de Beauce encore annulé

L'incertitude entourant les mesures sanitaires et les restrictions à la frontière ont à nouveau eu raison du 35e Tour de Beauce. Pour une deuxième année consécutive, la compétition qui réunit des cyclistes en provenance d'une vingtaine de pays n'aura pas lieu.

L'événement devait d'abord se tenir au mois de juin. Puis, il a été reporté au mois de septembre dans l'espoir que les mesures sanitaires facilitent sa tenue.

La Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce, qui organise l'événement, justifie sa décision en affirmant que la compétition 2021 ne peut être adéquatement préparée dans les circonstances.

Personne dans notre organisation n'est emballé par cette annulation , affirme Francis Rancourt, directeur général de la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce, qui tente malgré tout de se faire optimiste.

On est quand même rodé, on a une bonne santé financière puis on a eu de l'aide des différents paliers du gouvernement avec les programmes en place , dit celui qui est à la tête d'une organisation trentenaire. Je pense qu'on peut passer au travers de cette année encore, mais c'est vraiment très difficile.

Il rappelle aussitôt que les Championnats canadiens cyclistes sur route élites, juniors et paracyclistes sont toujours prévus cet automne.

On pense que ça devrait voyager au Canada au mois de septembre , espère le directeur général.

La compétition réunit chaque année des cyclistes en provenance d'une vingtaine de pays. Photo : Tour De Beauce / Jérôme Gendreau

Selon l'organisation, le Tour de Beauce génère des retombées économiques de 2 M$ annuellement.

C'est un peloton de 125 à 150 coureurs qui arrivent ici avec leurs accompagnateurs. [...] Ce sont peut-être 250 personnes qui font partie de la course, qui [passeraient normalement] une semaine en Beauce et dans Chaudière-Appalaches.

Le milieu hôtelier et les restaurants sont les plus touchés par la pandémie et ce sont (des annulations) comme ça qui contribue à leur malheur , ajoute Francis Rancourt.

La Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce prévoit que la prochaine tenue de cette course internationale devrait se tenir du 15 au 19 juin 2022.

