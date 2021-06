La CCHL veut le retour de ses joueurs sur la glace

La Ligue centrale de hockey junior A (CCHL) affirme qu’être exclu du plan de retour au jeu pour les ligues et événements de sport amateur d’élite et de sport professionnel de l’Ontario nuit à ses joueurs.

Alors que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 sont assouplies, le gouvernement ontarien a annoncé, la semaine dernière, qu’il accélèrera son plan de retour au jeu pour les ligues et événements de sport amateur, à condition que les protocoles soient respectés.

Le plan s’applique à 18 ligues et concerne six sports. Parmi ces ligues, on retrouve notamment la National Basketball Association (NBA), la Major League Baseball (MLB), la Major League Soccer (MLS) et la Ligue canadienne de football (LCF).

Par voie de communiqué, la province souligne que son plan accéléré précède les directives plus larges de retour au jeu pour les sports amateurs et récréatifs, qui seront autorisées à reprendre progressivement tout au long de l’été .

Cependant, la CCHLLigue centrale de hockey junior A , qui opère dans l’Est de l’Ontario, estime que la décision de l’exclure du plan, et du même coup, d’empêcher la tenue d’entraînements avec contacts et de commencer les parties en août, n’a aucun sens.

J’étais choqué plus que tout , lance le directeur général des 73’s de Kemptville, Terry Nichols. Nous sommes convaincus que nous sommes tout aussi élites que la plupart des ligues choisies.

Le commissaire de la Ligue, Kevin Abrams, a indiqué être en contact avec la province. Bien qu’il comprenne la position du gouvernement, il est d’avis que la CCHLLigue centrale de hockey junior A aurait dû être ajoutée à la liste.

Nous avons des joueurs qui sont repêchés dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Nous avions le gardien partant d’Équipe Canada au Championnat du monde junior [de hockey] , fait valoir M. Abrams.

Les équipes de la CCHL n'ont joué qu'une quinzaine de parties hors-concours lors de la saison 2020-2021 (archives). Photo : Gracieuseté de Robert Lefebvre / Hawks de Hawkesbury

Les autres ligues mieux placées pour reprendre en toute sécurité

Dans un communiqué, un porte-parole de la province a expliqué que les ligues sportives professionnelles et élites amateurs peuvent mieux opérer leurs activités sous des protocoles sanitaires et de sécurité stricts.

Il a aussi ajouté qu’elles sont les mieux placées pour suivre les protocoles stricts requis .

Nous voulons nous assurer que tous les athlètes puissent retourner au jeu une fois que ce sera sécuritaire de le faire , peut-on lire.

Toutefois, la CCHLLigue centrale de hockey junior A argumente qu’aucun cas de COVID-19 n’a été signalé l’été dernier.

Selon le directeur général des Braves de Brockville, Dustin Traylen, garder les jeunes en dehors des patinoires n’a pas seulement eu un impact sur leur santé mentale, mais aussi sur la ligue.

Au cours des deux dernières années [il y a eu] des opportunités manquées pour des joueurs, et ça a été difficile de recruter. Tout s’est simplement aggravé en une situation très, très désordonnée , témoigne-t-il.

Le propriétaire des 73’s de Kemptville et analyste pour Sportsnet, Jason York, affirme que son inquiétude s’étend aux athlètes de tout l’Ontario qui ne peuvent pratiquer leur sport en ce moment.

Il y a beaucoup d’enfants qui font face à plusieurs questions et c’est "qu’est-ce qu’on va faire ensuite avec nos vies ?" , dit-il.

Pour le moment, le camp d’entraînement officiel de la CCHLLigue centrale de hockey junior A doit s’amorcer le 1er septembre, et la saison régulière, quelques semaines après.

Avec les informations de John Chidley-Hill et de Nicole Williams de CBC