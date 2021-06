Une première mondiale pour le CRCHUS en matière de cancer

Pour arriver à produire ce composé massivement, les chercheurs du CHUSCentre hospitalier universitaire de Sherbrooke ont utilisé deux cyclotrons. Il s'agit d'accélérateurs de particules servant entre autres produire des isotopes (atomes qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent). Adoptée en 2020, cette approche a permis de pallier une pénurie de générateurs gallium-68.

Prise en charge plus rapide

En fabriquant cette substance localement, les chercheurs Brigitte Guérin et Dr Éric Turcotte ont rendu possible le diagnostic et le traitement des cancers neuroendocriniens dans un délai quatre fois plus court. À Sherbrooke, par exemple, la liste d'attente pour l'examen diagnostique et les traitements est passée de quatre mois à un seul.

Avec les cyclotrons, on peut produire du gallium-68 en grande quantité et ainsi imager plusieurs patients en une seule production. On est les seuls au monde à le produire de cette manière, c'est à dire avec des cibles solides et en si grande quantité , explique la directrice de l’axe Imagerie médicale et chercheuse au CRCHUSCentre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke , Brigitte Guérin.

Grâce à cette percée, le Centre de recherche du CHUSCentre hospitalier universitaire de Sherbrooke est désormais responsable de l'entièreté de sa chaîne d'approvisionnement en gallium-68.

Cette approche unique nous a permis de distribuer nos traceurs aux autres établissements à Québec et à Montréal. Une citation de :Brigitte Guérin, directrice de l’axe Imagerie médicale et chercheuse au CRCHUS

En moins d'un an, on a développé le procédé au complet. Ça a ensuite pris un six mois additionnel pour avoir les autorisations de Santé Canada et ainsi l'amener jusqu'en clinique. [...] On est quand même très fiers, parce qu'on sait que ça a changé beaucoup la prise en charge de ces patients-là, d'un point de vue clinique et sur le plan de la qualité de vie , raconte la chercheuse.

Une aiguille dans une botte de foin

Comme les tumeurs neuroendocrines sont toutes petites, elles sont extrêmement difficiles à apercevoir. C'est pourquoi le gallium-68, combiné à la molécule traceuse DOTATATE, est utile pour localiser ces tumeurs, peu importe où elles se trouvent. Selon le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, la méthode d'imagerie utilisée par le Centre de recherche constitue la plus sensible à travers le globe.

La production de gallium-68 a changé la vie de plusieurs usagers en rendant un cancer presque invisible en une maladie visible pouvant être traitée plus rapidement. Une citation de :Dr Éric Turcotte, nucléiste au CIUSSS de l’Estrie - CHUS et chercheur au CRCHUS

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS souligne par ailleurs que deux brevets sont associés à l'élaboration de ce mode de production.