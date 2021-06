Séance de vaccination dans une mosquée d’Halifax

La communauté de la mosquée a voulu desservir en plusieurs langues non seulement ses membres, mais également des immigrants et la communauté et le public en général.

On a surtout ciblé des membres de la communauté qui ne parlent pas nécessairement l’anglais très bien , dit l’imam de la mosquée Ummah, Abdallah Yousri.

Un total de 550 personnes ont fixé des rendez-vous pour venir y recevoir une dose de vaccin, samedi.

C’était une bonne expérience , témoigne Cathy Carter, une citoyenne qui y a reçu une dose de vaccin. C’était très bien organisé. Je suis impressionnée.

Dans la langue de son choix

Des bénévoles polyglottes participants avaient donc pour mission de mettre les gens à l’aise face à la vaccination, et de pouvoir répondre à leurs questions, dans la langue de leur choix.

Lorsqu’il s’agit de termes médicaux et qu’on reçoit une injection dans notre corps, c’est important de comprendre ce qui se passe exactement , affirme Prachi Gaba, qui parle anglais, mais dont la première langue est l’hindi. C’est donc bien d’avoir des interprètes sur place .

Noor Albadani, originaire du Yémen, est au Canada depuis un an. Elle était, samedi, l’une des interprètes-bénévoles à la mosquée Ummah. Elle parle l’arabe, l’anglais et le turc.

C’est important de rassurer les gens dans leur langue, au lieu d’avoir des malentendus , précise cette dernière.

Ce n’est pas la première fois que la mosquée Ummah d’Halifax organise un événement de ce genre. Elle a entre autres organisé au mois de mai une séance de dépistage contre la COVID-19.

Les organisateurs de la séance de samedi souhaitent maintenant récidiver l’expérience.

