Les attroupements au site Déry, à Pont-Rouge, dérangent les riverains

Le site Déry, à Pont-Rouge, est prisé par les personnes en manque de nature et de détente. Mais cette année, les riverains trouvent les visiteurs particulièrement nombreux et bruyants. Pour la première fois, ils ont déposé une pétition à la mairie.

L’administration municipale ne découvre pas le phénomène, qui se répète d’année en année.

Ce qui la surprend cette fois-ci, c’est l'ampleur du problème.

Nous avions déjà remarqué l’été dernier que l’achalandage semblait plus important. Cet hiver aussi. Le site devient de plus en plus populaire , déclare Audrey St-Pierre, responsable des communications de la Ville, qui ajoute prendre au sérieux les considérations des résidents de la rue Marcotte et voir ce que nous pouvons faire.

Le maire confirme.

On va faire en sorte que ça ne se reproduise plus ou de moins en moins. Une citation de :Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge

Mais l’élu sait déjà que son champ d’action sera limité dans la mesure où le site Déry n’appartient pas à la mairie. Il est la propriété du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Au moment d’écrire ces lignes, celui-ci n'avait pas donné suite à nos sollicitations.

Tous les jours, les habitants de la rue Marcotte disent entendre de la musique jouée à tue-tête, des cris stridents, des bruits de pétards et de feux d'artifice, ainsi que le crissement de pneus de motocross.

J’ai acheté cette maison pour profiter de ma retraite dans un endroit tranquille. Et là, je me retrouve à vivre recluse chez moi, toutes les fenêtres fermées en permanence. C’est stressant. Je n’ose plus sortir sur mon terrain , nous confie une retraitée qui n’a pas souhaité dévoiler son nom par peur d’être importunée.

En plus des désagréments sonores, les personnes incommodées composent avec leurs inquiétudes. Voir défiler autant de monde près de chez elles en ces temps de pandémie ne les rassure pas. Pas plus que de constater que des feux sauvages sont parfois allumés dans cette région boisée.

Un site sous surveillance policière

La Sûreté du Québec est au courant de ce qui se passe. Elle assure qu'elle veille.

Les policiers sont au fait de la situation , confirme le sergent Louis-Philippe Bibeau, du service des communications de la SQ.

Régulièrement, des patrouilles sont organisées pour sensibiliser les occupants du site au risque de noyades à proximité des chutes et pour maintenir l’ordre public.

En 2020, nous sommes intervenus à 25 reprises sur place. Depuis le début de l’année, 8 fois , indique le sergent Bibeau.

Pendant ce temps, les voisins du site redoutent le 24 juin. Ils s’attendent à ce que les lieux soient pris d’assaut et donc, à passer une Fête nationale des plus désagréables.