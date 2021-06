La CÉDÉAO programme le lancement de sa monnaie unique pour 2027

En raison du choc de la pandémie [de COVID-19], les chefs d'État avaient décidé de suspendre la mise en oeuvre du pacte de convergence en 2020-2021 , a-t-il rappelé.

Nous avons une nouvelle feuille de route et un nouveau pacte de convergence qui couvrira la période entre 2022 et 2026, et 2027 sera l'année du lancement de l'Eco , a-t-il ajouté, en référence au nom de la nouvelle monnaie.

Le naïra, la monnaie du Nigeria, première économie d'Afrique de l'Ouest, a un taux de change flottant, tandis que huit autres pays de la région utilisent le franc CFA, arrimé à l'euro.