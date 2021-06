COVID-19 : 127 nouveaux cas et 6 décès de plus en Alberta

L’Alberta signale 127 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès de plus au cours des dernières 24 heures.

À l’heure actuelle, l’Alberta compte 2170 cas actifs.

Il y a 221 personnes à l’hôpital, dont 49 qui sont aux soins intensifs.

En raison des 6 nouveaux décès, le nombre de personnes décédées des suites de la maladie dans la province s’élève maintenant à 2289.

Par ailleurs, 226 800 personnes sont maintenant considérées comme guéries de la COVID_19.

Plus de 5000 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité est de 2,5 %.

En ce qui concerne la vaccination, plus de 3,7 millions de doses ont été administrées au total.

Désormais, 70,4 % des Albertains de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 27,3 % en ont reçu deux.