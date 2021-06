L’art au service de la santé mentale de jeunes Autochtones à Calgary

Le 10e festival annuel A Youth Explosion a lieu au Grand Eagle Resort and Casino et rassemble de jeunes Autochtones du sud de l’Alberta.

L’organisatrice et coordonnatrice aux programmes jeunesse de Canada Bridges, Pelletier Medel, souligne que l’événement a eu un fort impact chez les jeunes qui y ont participé au fil des ans.

C’est une chance unique d’être entendus et mis en valeur pour les jeunes Autochtones , explique-t-elle.

Certains dansent, d’autres chantent, d’autres jouent du piano, alors que d’autres encore parlent.

Briser le tabou en santé mentale

Elle-même une ancienne participante, Mme Medel raconte que son expérience a fait boule de neige dans sa vie.

J’étais une adolescente aux prises avec des défis en santé mentale. En plus, j’étais perfectionniste et je me sentais seule et isolée , explique-t-elle.

J’ai raconté mon histoire pour la première fois en 2013. Je me suis sentie comme si j’enlevais un masque.

Les effets de sa participation au festival ont nourri chez Pelletier Medel la passion nécessaire pour encourager les autres à raconter leur expérience en santé mentale.

On aime les voir poursuivre des objectifs toujours plus grands et se rassembler. Ça crée une communauté ou tout le monde peut se soutenir.

Un film pour vaincre l’anxiété

Parmi les participants de cette année, Tyra Crosschild présente un court métrage sur la santé mentale.

On lui a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé lorsqu’elle avait 14 ans. À l’époque, raconte-t-elle, il lui était difficile de sortir de la maison ou d’aller à l’école.

Ç’a été très difficile, mais j’ai réussi à m’en sortir , raconte-t-elle. Je vis beaucoup mieux avec [l’anxiété] et j’ai trouvé des moyens de la gérer.

Son court métrage s’appuie sur un poème à propos de l’anxiété qu’elle a composé en 2019.

On l’a modifié un peu pour qu’il porte sur la santé mentale en général, plutôt que seulement sur l’anxiété, pour permettre à plus de monde de s’y identifier.

