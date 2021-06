Le Citron, la comédie de cet été au théâtre de l'Île d'Orléans

Retour en 1976. André Duquette (Paul Fruteau De Laclos) est le nouveau PDG de l’usine de tapis familiale. Il tente de signer un gros contrat avec un fabricant automobile, mais le directeur de la comptabilité, Michel Michaud (Israël Gamache) nuira, bien malgré lui, à l’opération.

Le comédien Paul Fruteau De Laclos incarne le personnage d'André Duquette, nouveau PDG d'une usine de tapis. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

La décision d'accueillir du public a été prise il y a quelques semaines par l’équipe du Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans. Malgré les mesures sanitaires, la comédie rétro qui devait être à l’affiche en 2020 est jouée cet été.

On avait le goût de présenter quelque chose. Aussi bête que ça! , lance le codirecteur du théâtre et auteur de la pièce, Claude Montminy. On a passé une année comme tout le monde difficile, pis je pense que les gens ont le goût de venir au théâtre.

La comédienne Valérie Boutin incarne dans la pièce une secrétaire féministe. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Le nombre de personnes admises chaque soir est restreint. Avec la distanciation nécessaire entre les sièges, la salle du Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans ne peut accueillir que le tiers de sa capacité habituelle.

Cette jauge réduite n’effraie pas la comédienne Valérie Boutin, qui incarne la secrétaire féministe de l'entreprise de tapis.

On compte beaucoup sur le public pour être aussi heureux que nous!

Une immersion dans les années 1970

La tapisserie aux motifs caractéristiques et les looks vestimentaires ne mentent pas sur l’époque à laquelle se déroule Le Citron. La période permet de faire quelques blagues sur ce qui passera de mode, comme les tapis muraux ou la séquence de victoires du Canadien.

La saison sera plus courte qu’à l’habitude. Alors que normalement, des spectacles sont présentés jusqu’à la fête du Travail, cet été, la dernière représentation se tiendra le 7 août.