Des manifestants réclament des mesures contre la crise du logement à Montréal

La manifestation, organisée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), s'est dirigée vers le bureau du premier ministre Legault à Montréal en empruntant la rue Sherbrooke.

Il est temps qu'on arrête de considérer le logement comme de la marchandise, il est temps que le logement soit considéré comme un droit fondamental , a scandé Maxime Roy-Allard, porte-parole du RCLALQRegroupement des comités logement et associations de locataires du Québec , devant la foule rassemblée.

Des politiciens étaient présents à la manifestation pour montrer leur soutien au droit au logement.

Le gouvernement est particulièrement passif, il s'en tient à des solutions habituelles , lui a reproché avant la manifestation le porte-parole de Québec solidaire en matière de logement et d'habitation, Andrés Fontecilla.

Il n'ose pas régler les problèmes à la racine, par exemple avec un registre des loyers et un moratoire sur les évictions , a-t-il dénoncé.

Un marché en surchauffe

Selon plusieurs personnes rassemblées samedi, la pandémie de COVID-19 a eu un effet dévastateur sur le manque de logement déjà existant.

La pandémie a vraiment créé une frénésie immobilière qui a fait grimper le prix des immeubles, ce qui a aussi fait monter le prix des loyers. Une citation de :Maxime Roy-Allard, porte-parole du RCLALQ Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec

L'enjeu des rénovictions devrait aussi être une priorité pour le gouvernement Legault, selon Alexandre Boulerice, député du Nouveau Parti démocratique.

On voit beaucoup de personnes perdre leur logement en raison d'expulsions déguisées, a souligné M. Boulerice avant le départ du convoi. Je pense que le gouvernement du Québec a beaucoup de travail à faire là-dessus.

Les groupes de défense de droits des locataires se mobilisent pour attirer l’attention du gouvernement sur la crise du logement, à l'instar de l'Association des locataires de Villeray (ALV). Photo : Radio-Canada

Plusieurs comités d'action représentant divers quartiers et arrondissements de Montréal étaient du nombre pendant la marche, qui a duré environ une heure.

C'est de plus en plus commun que les locataires se fassent mettre dehors de leur logement , constate Steve Baird, du Comité d'action des citoyennes et citoyens de Verdun.

C'est flagrant à quel point la loi ne protège pas suffisamment les locataires et les personnes vulnérables. Une citation de :Steve Baird, membre du Comité d'action des citoyennes et citoyens de Verdun

Au mois de mai, la ministre de l'Habitation, Andrée Laforest, avait affirmé en commission parlementaire qu'on n'est pas du tout dans une situation de crise du logement , des propos nuancés par la suite par François Legault.

Ils ne veulent même pas reconnaître qu'il y a une crise du logement, reproche M. Baird. Ils ont montré très clairement qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt.

Bataille judiciaire difficile

Victime d'une tentative de rénoviction dans le quartier Villeray depuis neuf mois, Margret – qui n'a pas voulu partager son nom de famille – était outrée de constater à quel point elle avait peu de recours contre son propriétaire.

Après avoir tenté d'expulser sa locataire illégalement, celui-ci aurait déclaré que sa maison était inhabitable . Il y mène depuis des rénovations pour convaincre Margret de déménager, ce qui a un impact considérable sur la santé physique et mentale de cette dernière.

Elle s'est rendue trois fois au Tribunal administratif du logement pour faire entendre sa cause, un processus particulièrement ardu.

Ça m'a beaucoup affectée, affirme-t-elle. Je ne dors plus depuis des mois. J'ai dû donner mon animal de compagnie parce qu'il ne pouvait pas vivre dans de telles conditions.

En plus de demander la création d'un registre public des loyers et d'un moratoire sur les évictions, le porte-parole du RCLALQRegroupement des comités logement et associations de locataires du Québec propose d'instaurer des taux maximaux d'augmentation des loyers, en s'inspirant du modèle de l'Ontario. Les propriétaires voulant dépasser ce seuil devraient s'adresser au Tribunal pour justifier la hausse.

Actuellement, ce fardeau est inversé, explique M. Roy-Allard. Si les locataires ne contestent pas cette hausse, il n'y a pas de contrôle. Les locataires craignent de contester parce qu'ils ont peur de représailles et ne connaissent pas nécessairement leurs droits.

La manifestation s'est déroulée de façon pacifique, en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal. Elle a pris fin vers 15 h.