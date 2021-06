COVID-19 : les Québécois considérés comme protégés sont exemptés d’isolement

Les Québécois ayant reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19, ou qui ont déjà développé la maladie dans les six mois avant d’être identifiés cas-contacts, n’ont plus à subir un isolement de deux semaines quand ils ont été exposés à une personne infectée.

Depuis mardi, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a assoupli sa directive  (Nouvelle fenêtre) concernant la gestion des cas et des contacts, et ce en dépit du nombre de cas confirmés de COVID-19 attribués au variant hautement contagieux Delta qui a bondi de 66 % au Canada, cette semaine.

L'assouplissement des mesures sanitaires touche aussi les personnes qui ont contracté la COVID-19. Si cela fait plus de six mois que ces personnes ont reçu un diagnostic, elles doivent avoir obtenu au moins une dose de vaccin pour être visées par cette exemption.

Si la période de six mois n'est pas encore écoulée, aucune dose du vaccin n'est nécessaire pour se prévaloir de cette nouvelle disposition.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La dernière directive sur la gestion des cas et des contacts introduit une notion de « protection » qui réfère à la réduction du risque de transmission à autrui à la suite d’une vaccination ou d’une infection antérieure. Photo : Ministère de la Santé et des Services sociaux

Passée plutôt inaperçue, cette nouvelle directive ministérielle publiée le 15 juin est revenue sous les feux des projecteurs quand les joueurs du Canadien, doublement vaccinés, donc immunisés, ont pu disputer leur troisième match de la série demi-finale malgré la contamination à la COVID-19 de leur entraîneur-chef, Dominique Ducharme.

Comme ils sont complètement vaccinés, le risque tombe, ils n’ont plus besoin d’être isolés, explique le Dr Alain Poirier, directeur régional de santé publique, CIUSSSS de l’Estrie. Cet exemple pourrait bien servir d’ incitatif pour aller chercher la 2e dose , avance le Dr Poirier.

Selon le Dr Alain Poirier, cette nouvelle mesure incitera les Québécois à réserver leur deuxième injection du vaccin contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Les avis divergent

Alors que l'épidémie du coronavirus au Québec évolue toujours favorablement, les nouvelles études montrent qu’il y a très très peu de transmission quand on est protégés par le vaccin, explique le Dr Poirier. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas [la maladie], mais la probabilité est beaucoup plus faible, on parle toujours d’une gestion d’un risque .

Malgré les indicateurs encourageants de l’évolution de la pandémie et la progression de la vaccination, la professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Roxane Borgès Da Silva appelle à la prudence.

Des données probantes manquent encore pour assouplir ce type de restrictions sanitaires, défend-elle. La recherche n’est pas encore complète sur l’impact d’attraper et de transmettre la COVID quand on est vacciné, prévient la professeure.

Dans un contexte où l’on n’a pas encore 75 % de la population vaccinée, c’est un risque. Une citation de :Roxane Borgès Da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal

Mme Borgès Da Silva cite l’exemple d’une personne âgée qui aurait reçu une immunité totale grâce à deux doses de vaccin, qui pourrait être porteuse du virus à son insu et rendrait visite à sa famille où l’un des membres serait immunosupprimé. N’ayant reçu qu’une dose, il pourrait donc développer des symptômes graves, être hospitalisé , anticipe-t-elle.

Une couverture vaccinale complète est nécessaire, selon moi, pour minimiser les risques de transmission avant de changer les règles sanitaires .

Il faut faire attention à ne pas brûler les étapes , dit-elle, au risque d'imiter la situation de l’Angleterre forcée de reporter son déconfinement à cause de la progression du variant Delta.

Une solution? Le test rapide antigénique, propose-t-elle, qui serait un filet de sécurité de plus si on testait tous les gens avant de rentrer dans les arénas, les milieux clos, les milieux de travail.

Avec les informations d’Alexis Gacon et de Jacaudrey Charbonneau