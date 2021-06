La Saskatchewan a atteint le seuil pour la 3e étape de son plan de réouverture

En effet, les autorités informent que 70 % des personnes de 18 ans et plus ont reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19. Ce seuil était visé par les autorités pour amorcer la troisième étape du plan de réouverture de la province le 11 juillet, soit deux semaines après la deuxième étape qui, elle, commence le 20 juin.

Au cours de la troisième étape, la quasi-majorité des restrictions seront levées à l'exception de celles sur les rassemblements publics de masse et le port du masque obligatoire. Ces deux dernières mesures ne seront retirées que lorsque 70 % de résidents âgés de 12 ans et plus auraient reçu leur première dose de vaccin.

Aucun mort supplémentaire

Samedi, la Saskatchewan annonce 55 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès supplémentaire dans son bilan quotidien publié.

Les nouveaux cas portent à 48 381 le nombre total de personnes infectées au coronavirus depuis le début de la pandémie.

Parmi les nouveaux cas enregistrés, 27 sont à Saskatoon, 17 à Regina et 10 dans le nord-ouest.

En date de samedi, la province compte 760 cas actifs, alors que 47 059 malades se sont remis de la COVID-19.

Par ailleurs, les autorités indiquent que 82 patients se trouvent à l’hôpital, dont 11 aux soins intensifs.

La Saskatchewan a effectué 1802 tests de dépistage de la COVID-19 vendredi, ce qui porte le total provincial à 899 888 depuis le début de la crise sanitaire.

Vaccination

La province a administré 19 737 doses supplémentaires de vaccin vendredi. Et c'est à Regina que la plus forte dose a été distribuée, soit 5615.

Actuellement la seconde dose de vaccin est autorisée pour les personnes de 45 ans et plus ou toute personne ayant obtenu la première dose au plus tard le 1er mai 2021.

Jusqu'à maintenant, le groupe des octogénaires est le premier avec le plus grand nombre de personnes à être complètement vaccinées, soit près de 83 %.